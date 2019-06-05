Обслуговування валідаторів у транспорті обійдеться Києву в 20 млн грн



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Валідатори для оплати проїзду встановлені у столичних автобусах та тролейбусах Фото: Главком

Підряд отримала компанія, яка поставила це обладнання

Комунальне підприємство «Київпастранс» за 20 млн гривень замовило обслуговування технічних засобів Автоматизованої системи оплати проїзду, до яких, зокрема, відносяться валідатори, термінали водія. Підряд без конкурсу віддали ТОВ «Амріта комплексні рішення», яке два роки тому за 365 млн гривень поставило це обладнання.

Як повідомляє KV, згідно з укладеною угодою, до 1 листопада 2019 року підрядник повинен буде надавати такі послуги:

періодичне (1 раз на місяць) технічне обслуговування технічних засобів Асопа (сервісне обслуговування валідаторів, контролерів, термінала водія, антен, ланцюгів живлення, кабельних ліній; перевірка наявності сигналу GPS і 3G / 4G зв'язку);

супровід технічних засобів Асопа (адміністрування програмного забезпечення валідаторів, контролерів, терміналів водія);

інцидентне техобслуговування технічних засобів Асопа (тестування валідатора, контролера, термінала водія, антени; перевірка ланцюгів харчування, кабельних з'єднань і ліній, наявності сигналу GPS і 3G / 4G зв'язку; демонтаж, монтаж і налагодження обладнання);

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Конкурентів у тендері у ТОВ «Амріта комплексні рішення» не було - закупівлю провели по переговорній процедурі.

Як повідомлялося, електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту Києва з 1 листопада цього року.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Як повідомлялося, Кyiv smart card діє як у метрополітені, так і в наземному транспорті – автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері.

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