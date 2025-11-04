Головна Київ Новини
Київрада планує збільшити допомогу підрозділам, які збивають «шахеди» та ракети над Києвом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На наступну сесію Київради підготовлено до розгляду проєкт змін до міської цільової програми «Захисник Києва»
фото: КМДА

Депутати Київради мають підтримати ухвалення допомоги під час запланованої в четвер, 6 листопада, сесії

На наступну сесію Київради підготовлений до розгляду проєкт змін до міської цільової програми «Захисник Києва», де передбачено збільшення підтримки Сил безпеки та оборони ще на 1 млрд грн. Загалом це вже буде 12 млрд грн від початку 2025 року. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

«Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам і захисницям. Цього року з бюджету столиці на підтримку військових, ветеранів та їхніх родин уже спрямували 11 мільярдів гривень. І, наскільки можемо, збільшуємо це фінансування. На наступну сесію Київради підготували до розгляду проєкт змін до міської цільової програми «Захисник Києва», де передбачили збільшення підтримки Сил безпеки та оборони ще на 1 млрд грн. Із цих коштів, зокрема, 900 млн грн підуть на підтримку військових підрозділів. Зокрема військовим частинам, які здійснюють протиповітряну оборону міста Києва. А 100 млн грн передбачені для добровольчих формувань територіальної громади міста (ДФТГ), які теж беруть активну участь у протиповітряній обороні столиці», – повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці висловив сподівання, що депутати Київради і зберуться на заплановану в четвер, 6 листопада, сесію, і підтримають ухвалення такої необхідної для захисників і захисниць допомоги.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення про розподіл 4 мільярдів гривень, передбачених у рамках програми «Захисник Києва», а також проголосувала за збільшення фінансування для родин загиблих, зниклих безвісти та полонених українських військових. 9 жовтня депутати Київради ухвалили проєкт рішення про збільшення фінансування програм підтримки військових та їхніх родин. Документ підтримали 80 депутатів із 86 присутніх. 

Також на сесії депутати розглянули та затвердили зміни до програми «Підтримка киян — Захисників та Захисниць». Проєкт рішення передбачає збільшення видатків на виплати родинам загиблих військових, зниклих безвісти та сім’ям полонених — додатково 210 млн грн.

За словами мера, сьогодні понад 160 тисяч киян задіяні в обороні країни. Місто допомагає різними способами: закуповує дрони, радіоелектронні комплекси, інше обладнання та транспорт. Усі отримані від підрозділів запити опрацьовуються і реалізовуються.

Теги: Віталій Кличко фінансування громада Київрада ЗСУ системи ППО

