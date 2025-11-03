Головна Гроші Економіка
Чи стане доступною залізниця для українців? Асоціація громад зробила заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Чи стане доступною залізниця для українців? Асоціація громад зробила заяву
«Укрзалізниця» готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» спричинить ланцюгову кризу, яка вдарить по всіх українцях і лишить нас без доріг – Всеукраїнська асоціація громад

Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ), яка представляє інтереси сотень територіальних громад України, виступила проти можливого підвищення вантажних залізничних тарифів «Укрзалізниці». За словами представників асоціації, таке рішення спричинить ланцюгову кризу, яка вдарить не лише по бізнесу, а й по місцевих громадах та дорожній інфраструктурі. 

В Асоціації наголошують: після зростання тарифів бізнес почне масово переходити на автотранспорт, що призведе до руйнування місцевих доріг, більшість із яких перебувають у критичному стані. В Україні понад 118 тисяч кілометрів доріг місцевого значення, і громади не мають фінансових можливостей для їх системного ремонту.

«Кожна тонна вантажу, яка замість залізниці піде на автошляхи, стане прямою загрозою для доріг у громадах. Ми залишимося без доріг, без можливості нормально доїхати до лікарні, школи чи підприємства», – заявили у ВАГ.

Окремо в асоціації наголошують, що питання вантажних тарифів пов’язане із збитковістю пасажирських перевезень. За прогнозами, у 2025 році збитки пасажирського сегмента «Укрзалізниці» перевищать 25 млрд грн. Раніше ці втрати покривалися за рахунок прибутків від вантажних перевезень, але така система вичерпала себе.

«Якщо держава вважає важливим забезпечити людям доступ до поїздів, вона має це фінансувати. Це нормальна європейська практика. Але це має відбуватися точно не за рахунок бізнесу чи знищення місцевих доріг», – зазначили у Всеукраїнській асоціації громад.

Організація закликала Кабінет Міністрів України не допустити підвищення вантажних залізничних тарифів під час війни, та створити прозорий механізм фінансування пасажирських перевезень із держбюджету, щоб зняти цей тягар із бізнесу та громад.

«Якщо Міністерство розвитку громад дозволить підняти тарифи, завтра громади платитимуть за це розбитими дорогами й втраченою логістикою. Ми не можемо допустити, щоб місцеве самоврядування стало заручником неефективної тарифної політики», – підсумували у ВАГ.

Як відомо, «Укрзалізниця» готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень, які у цьому році за прогнозами досягнуть 25 млрд грн.

У свою чергу бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників. Зокрема, в EBA підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для «Укрзалізниці», адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Чи стане доступною залізниця для українців? Асоціація громад зробила заяву
Чи стане доступною залізниця для українців? Асоціація громад зробила заяву
