Сирський розповів про ефективність української ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сирський розповів про ефективність української ППО
За словами головкома, Росія дорого платить за продовження загарбницької війни проти України
фото: Facebook/Олександр Сирський

Генерал наголосив, що ворог за останній місяць застосовує більше безпілотників та ракет для атак на Україну

Попри збільшення кількості російських атак у півтора раза, сили протиповітряної України демонструють ефективність близько 74%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський зауважив, що за останній місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. «І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики», – каже він.

За словами головнокомандувача, Росія дорого платить за продовження загарбницької війни проти України. «Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%», – зауважив він.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України ударними БпЛА, а також ракетами повітряного й наземного базування. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

