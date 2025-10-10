Сирський розповів про ефективність української ППО
Генерал наголосив, що ворог за останній місяць застосовує більше безпілотників та ракет для атак на Україну
Попри збільшення кількості російських атак у півтора раза, сили протиповітряної України демонструють ефективність близько 74%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сирський зауважив, що за останній місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. «І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики», – каже він.
За словами головнокомандувача, Росія дорого платить за продовження загарбницької війни проти України. «Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%», – зауважив він.
Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України ударними БпЛА, а також ракетами повітряного й наземного базування. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.
За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.
До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.
