Сирський розповів про ефективність української ППО

За словами головкома, Росія дорого платить за продовження загарбницької війни проти України

Генерал наголосив, що ворог за останній місяць застосовує більше безпілотників та ракет для атак на Україну

Попри збільшення кількості російських атак у півтора раза, сили протиповітряної України демонструють ефективність близько 74%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський зауважив, що за останній місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. «І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики», – каже він.

За словами головнокомандувача, Росія дорого платить за продовження загарбницької війни проти України. «Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%», – зауважив він.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України ударними БпЛА, а також ракетами повітряного й наземного базування. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.