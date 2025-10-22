Ведучий телемарафону пройшов ВЛК та вирушив на вишкіл десантно-штурмових військ

Медійник Вадим Карп'як радить мобілізовуватися через Центри рекрутингу

Український телеведучий та журналіст Вадим Карп'як, який у прямому ефірі оголосив про своє рішення доєднатися до ЗСУ, вже пройшов ВЛК. Зараз 48-річний медійник вже вирушив на базову загальновійськову підготовку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Карп'яка.

Військовослужбовець розповів, що проходив ВЛК разом з 18-річним українцем, який повернувся з закордону на Батьківщину. Також Карп'як озвучив обласний центр, в якому він перебуває. «Я зараз в Житомирі. Пройшов ВЛК і їду на БЗВП. Зі мною одночасно комісію проходив хлопець, який йде на контракт 18-24. Йому якраз 18. Неговіркий закарпатець. Весь в тату і постійно в капюшоні свого худі. Дочекався повноліття і повернувся з-за кордону, щоб воювати. Каже, що причина не в обіцяному мільйоні, а що в ЗСУ багато його друзів. І він хоче», – написав Карп'як.

На думку телеведучого, який доєднався до десантно-штурмових військ, краще мобілізуватися не через ТЦК, а Центр рекрутингу. Саме так і зробив Карп'як. «Респектую Центру рекрутингу Десантно-штурмових військ у Житомирі. Заходиш, а там стильний дизайн у фірмовому маруновому кольорі, чіткий і людяний супровід по всій цій бюрократичній системі ВЛК/мобілізації/контракту. Плюс WiFi і смачна безлімітна кава… Тому у питанні мобілізуватися через ТЦК чи через Центр Рекрутингу я голосую за варіант номер 2», – підсумував Карпяк.

Вадим Карп’як родом з Коломиї, Івано-Франківської області. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Кар’єру розпочав у друкованих ЗМІ, а згодом перейшов на телебачення, де став відомим завдяки роботі на каналі «1+1». Найбільшу популярність здобув як ведучий політичного ток-шоу «Право на владу». Після початку повномасштабної війни працював у всеукраїнському телемарафоні «Єдині новини» на телеканалі ICTV.

Раніше «Главком» писав, що актор, військовослужбовець Данііл Мірешкін оприлюднив обурене відеозвернення до «холостяка» Тараса Цимбалюка за форму з шевроном «Азова».