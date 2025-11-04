Головна Гроші Економіка
Рада ЄС схвалила п'ятий транш Україні на понад 1,8 млрд євро: куди підуть кошти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України
фото з відкритих джерел

Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу

Україна отримає понад 1,8 млрд євро фінансування після того, як Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про п'ятий транш підтримки в рамках Інструменту ЄС для України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, інформує «Главком».

«Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також один невиконаний крок із четвертого траншу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування її державного управління.

«Платежі в рамках Механізму для України тісно пов'язані з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом наступних років», – зазначили в ЄС.

25 жовтня Рада Європейського Союзу схвалила зміни до Плану України, які є частиною програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Оновлення, запропоноване українським урядом у серпні, стосується коригування термінів реформ, проте ключові зобов'язання України залишилися незмінними.

Нагадаємо, Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 млрд євро для України. За словами журналістів, відмова Бельгії підтримати кредит Євросоюзу для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку цієї країни, що призведе до втрати довіри до економічної життєздатності України, попереджають у ЄС. Європейські прихильники репараційного кредиту, стверджують, що підтримка України з боку МВФ має вирішальне значення, і побоюються, що часу на те, щоб переконати інститут надати Києву новий кредит залишається все менше.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може взяти на себе спільне боргове зобов’язання на десятки мільярдів євро для підтримки України, якщо не вдасться використати заморожені активи Росії, які Бельгія відхилила. Варіант спільного боргу розглядають як «план Б» для уникнення фінансової кризи в Києві на початку 2026 року.

Теги: фінансування Україна Європейський Союз

