18-річний син відомої телеведучої і екснардепа мобілізувався

Син телеведучої Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва Михайло почав служити у Силах безпілотних систем ЗСУ

18-річний син телеведучої Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва Михайло підписав контракт із Збройними силами України. Про це повідомив його батько на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Єгор Соболєв розповів, що син із юності захоплювався історією та футболом. У 15 років Михайло залишив команду, де тренер називав його Професором за вміння вести гру, і почав відвідувати молодіжні військові вишколи. Згодом він змінив свої плани щодо вступу на історичний факультет і зосередився на вивченні математики та фізики.

«Я тоді керував ротою БпЛА і ділився з ним досвідом війни дронів, яку ми тільки починали опановувати. У 17 років Міха зібрав свій перший дрон, подарував його нашому підрозділу, влаштувався на виробництво безпілотників і вступив до Могилянки на спеціальність «Робототехніка»», – розповів Соболєв.

За словами політика, на своє 18-річчя син попросив мобілізувати його до батькового підрозділу. Хоча Соболєв порадив Михайлу продовжувати навчання й працювати над конструюванням дронів, той почав допомагати у прифронтовій майстерні, а згодом приєднався до одного з добровольчих підрозділів.

«Місяць тому він зізнався, що ще з травня літає на розвідниках літакового типу й здійснив уже сотню місій на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках. І що у жовтні офіційно укладе контракт», – поділився Соболєв.

Тепер Михайло служить у Силах безпілотних систем ЗСУ. «Пишаюся. Молюся. Думаю, як важко Марічці, якій тепер доводиться хвилюватися за двох», – додав він.

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Гордон повідомив, що через загрозу безпеці його родини троє синів і четверо доньок залишаються за кордоном. Він також прокоментував, чи готові його сини вступити до лав Збройних сил України.

На запитання про місце проживання своїх дітей Гордон відповів: «Через небезпеку мою і моєї родини, все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно».