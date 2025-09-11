Київрада внесе зміни до бюджету: на що підуть додаткові мільярди

У разі ухвалення рішення загальне фінансування програми в 2025 році зросте майже до 11 млрд грн

Сьогодні, 11 вересня, на пленарному засіданні Київської міської ради розглянуть проєкт рішення про збільшення фінансування міської цільової програми «Захисник Києва». Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

Йдеться про виділення додаткових 4 млрд грн на потреби Сил оборони та безпеки. У разі ухвалення рішення загальне фінансування програми в 2025 році зросте майже до 11 млрд грн.

За словами Кличка, це дозволить столиці продовжувати допомагати військовим підрозділам, які звертаються до міста за підтримкою. Кошти спрямують у вигляді субвенцій на закупівлю дронів, РЕБів, наземних роботизованих комплексів, автомобілів та іншого необхідного оснащення.

Також, за словами мера, сьогодні Київрада повинна збільшити на 130 млн грн фінансування програми «Турбота. Назустріч киянам». «На цю програму на початку року було передбачено 740 млн грн. Це кошти на виплати матеріальної допомоги киянам, які опинились в складних життєвих обставинах. Зокрема й мешканцям столиці, які постраждали від ворожих атак на місто. Останніми місяцями в нас таких людей усе більше», - зауважив міський голова.

Кличко повідомив, що на сьогодні з передбачених коштів місто вже виплатило 590 млн грн. У тому числі на матеріальну допомогу киянам, які постраждали внаслідок російських обстрілів, – 150 млн грн. Він зауважив, що минулого року з бюджету міста спрямували для постраждалих від збройної агресії 35 млн грн.

Також, за словами мера столиці, потребує внесення змін програма «Підтримка киян-Захисників та Захисниць» – у частині збільшення видатків на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісті, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні – видатки в проєкті рішення запропоновано збільшити на 210 млн грн.

«У цій сумі також передбачені кошти на компенсацію придбання автомобіля учасникам бойових дій. На переоблаштування житла для ветеранів, які отримали поранення і пересуваються на кріслі колісному. А також на компенсацію за протезування ока та слухопротезування. Пропозиції були узгоджені з ветеранською спільнотою. І ці зміни враховують запити ветеранів та їх потреби», – додав Кличко.

Нагадаємо, на попередньому засіданні10 червня Кличко пропонував внести зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці. Зокрема, за словами Кличка ці зміни стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. А також – фінансування оновлення та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі і метро на Виноградар.