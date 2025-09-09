Ексначальниця «Київміськсвітла» підозрюється у переплаті 14,5 млн за ліхтарі

Експосадовиця раніше отримала аналогічну підозру за закупівлю ліхтарів за завищеними цінами за угодою, укладеною у 2024 році

Колишній начальниці відділу комунального підприємства «Київміськсвітло» повідомлено про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, через неналежний моніторинг цін підприємство у 2023 році закупило вуличні ліхтарі за завищеною вартістю, переплативши майже 14,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними прокуратури, підозрювана, згідно з посадовими обов’язками, мала провести моніторинг вартості товарів, які закуповувало підприємство, та визначити середньоринкові ціни. Внаслідок того, що посадовиця не зробила це належним чином, «Київміськсвітло» придбало ліхтарі за завищеними цінами. Так, за угодою, укладеною у 2023 році, переплатили майже 14,5 млн грн, наголошують слідчі.



«Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки», – повідомили у прокуратурі.



Слідчі прокуратури зауважили, що ця ж експосадовиця раніше отримала аналогічну підозру за закупівлю ліхтарів за завищеними цінами за угодою, укладеною у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що керівниця тендерного комітету управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА підозрюється у зловживанні службовим становищем через придбання протипожежного обладнання за завищеними цінами. Підозрювана, відповідаючи за процедуру публічних закупівель, визначила переможцем підконтрольне товариство, а для того, аби створити видимість конкуренції, забезпечила формальну участь у торгах іншими компаніями, які ніби-то пропонували ще вищі ціни. За результатами укладеного договору, за пожежні шафи, вогнегасники та інше приладдя підряднику з місцевого бюджету було сплачено понад 2,2 млн грн, з яких понад 850 тис грн становила «переплата».

Також прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру уповноваженій особі комунального об'єднання «Муніципальна охорона». Її звинувачують у службовій недбалості, що завдала міському бюджету збитків на суму майже 1,7 млн грн.

До слова, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у тендері вартістю 45 млн грн. За повідомленням аналітиків Бюро, йдеться про тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги, оголошений однією зі столичних лікарень. Під час аналізу документації фахівці Бюро виявили низку порушень, що стосувалися єдиного учасника закупівлі.