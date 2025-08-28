У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси

Цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку на Київ

У штабі можна отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій і можливих виплат

Цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. У Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах, котрі найбільше постраждали цієї ночі, розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим. Про це пише «Главком» з посиланням на КМВА.

Допомога мешканцям у Дарницькому районі

Гуманітарний штаб допомоги у Дарницькому районі працює за адресами:

вул. Бориспільська, 3/3;

Харківське шосе, 56;

Телефони: 0445638691, 0681473206.

Допомога мешканцям у Голосіївському районі

Гуманітарний штаб допомоги у Голосіївському районі працює за адресами:

вул. Жилянська, 79 (школа №165), тел: 0952276465;

вул. Максимовича, 28В (Європейський колегіум), тел: 0936105097.

Допомога мешканцям у Дніпровському районі

Гуманітарний штаб допомоги у Дніпровському районі працює за адресою:

бульвар Івана Котляревського, 1/1 (Дніпровська РДА), каб. 215, тел: 0668353501.

Також Управління соціальної та ветеранської політики Дніпровської РДА приймає заяви на відшкодування поруч з будинками по вул. Ю. Шумського, 4А та вул. О. Дашкевича, 7А.

У штабі можна отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій і можливих виплат.

До слова, у мережі з'явилося відео з моментом подвійного удару в одну й ту саму будівлю у Голосіївському районі Києва під час ворожого обстрілу у ніч на 28 серпня

Станом на 08:44 у столиці триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.

Рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень.

Працюють рятувальники та всі служби міста.

КМВА оновила інформацію станом на 09:30 та повідомила, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб.

Кількість загиблих у Києві через російську атаку становить 10 осіб. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на нічний обстріл.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Як повідомлялося, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.

За словами глави МВС, внаслідок атаки постраждали близько 80 будинків. Рятувальники знайшли уламки ракет, однак інформацію про їхній тип коментуватимуть інші служби.

До слова, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.