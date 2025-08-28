Головна Київ Новини
search button user button menu button

У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
Цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку на Київ
фото: ДСНС

У штабі можна отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій і можливих виплат

Цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. У Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах, котрі найбільше постраждали цієї ночі, розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим. Про це пише «Главком» з посиланням на КМВА.

Допомога мешканцям у Дарницькому районі

Гуманітарний штаб допомоги у Дарницькому районі працює за адресами:

  • вул. Бориспільська, 3/3;
  • Харківське шосе, 56;
  • Телефони: 0445638691, 0681473206.

Допомога мешканцям у Голосіївському районі

Гуманітарний штаб допомоги у Голосіївському районі працює за адресами:

  •  вул. Жилянська, 79 (школа №165), тел: 0952276465;
  • вул. Максимовича, 28В (Європейський колегіум), тел: 0936105097.

Допомога мешканцям у Дніпровському районі

Гуманітарний штаб допомоги у Дніпровському районі працює за адресою:

  • бульвар Івана Котляревського, 1/1 (Дніпровська РДА), каб. 215, тел: 0668353501.

Також Управління соціальної та ветеранської політики Дніпровської РДА приймає заяви на відшкодування поруч з будинками по вул. Ю. Шумського, 4А та вул. О. Дашкевича, 7А.

У штабі можна отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій і можливих виплат.

До слова, у мережі з'явилося відео з моментом подвійного удару в одну й ту саму будівлю у Голосіївському районі Києва під час ворожого обстрілу у ніч на 28 серпня

Станом на 08:44 у столиці триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. 

Рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень.

Працюють рятувальники та всі служби міста.

КМВА оновила інформацію станом на 09:30 та повідомила, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб.

Кількість загиблих у Києві через російську атаку становить 10 осіб. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на нічний обстріл.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Як повідомлялося, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.

За словами глави МВС, внаслідок атаки постраждали близько 80 будинків. Рятувальники знайшли уламки ракет, однак інформацію про їхній тип коментуватимуть інші служби.

До слова, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Читайте також:

Теги: обстріл ракетна атака Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві впав безпілотник
У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА
Вчора, 23:24
У Києві 23-24 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
22 серпня, 18:02
Управління освіти Дарницької РДА очолює Євгенія Списовська
Дарницька РДА ремонтує дитсадок за цінами, що вдвічі вищі за ринкові: розслідування
22 серпня, 11:30
За скоєне киянин може провести до восьми років позбавлення волі.
Киянин обікрав знайомого на сотні тисяч гривень, поцупивши цінну колекцію монет
20 серпня, 10:30
Обмеження триватимуть з 10:00 до 16:00 в напрямку від моста Метро до Поштової площі
Рух транспорту Набережним шосе тимчасово обмежено (схема)
20 серпня, 08:07
Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема
6 серпня, 12:24
Росія атакує ракетами
Росія атакує Київ та область ракетами: в Ірпені зникло світло після вибухів
3 серпня, 01:34
Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон
Атака на Київ: пошкоджено будівлі кіностудії імені Олександра Довженка (фото)
31 липня, 12:39
Темно-сірі хмари над Києвом 29 липня 2025 року о 17 годині
Київ другий день потерпає від негоди: коли чекати покращення погоди
29 липня, 17:10

Новини

РФ масовано атакувала Київ: відомо про 12 загиблих, кількість постраждалих зростає (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: відомо про 12 загиблих, кількість постраждалих зростає (оновлюється)
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
У Києві повітряна тривога, яка оголошувался після масованої атаки, тривала понад дві години
У Києві повітряна тривога, яка оголошувался після масованої атаки, тривала понад дві години
Як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
Як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт у Києві
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4229
РФ масовано атакувала Київ: відомо про 12 загиблих, кількість постраждалих зростає (оновлюється)
3180
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2790
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
2078
У Києві повітряна тривога, яка оголошувался після масованої атаки, тривала понад дві години

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua