Замість «Мінської» – «Погоня». Зареєстровано петицію про перейменування станцій метро у Києві

На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію, що пропонує змінити назви вісьмох станцій столичного метрополітену та одного електродепо. Автор ініціативи, Андрій Патлатюк, вважає, що існуючі назви багатьох станцій не відповідають їхньому реальному географічному розташуванню, що спричиняє плутанину як серед мешканців, так і серед туристів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

У петиції детально пояснюється, чому кожну з назв пропонується змінити. Головний принцип – прив'язка до історичних місцевостей, ключових об'єктів або актуальних символів.

Які станції пропонується перейменувати

«Берестейська» – на «Грушки»: На думку автора тетиції, нова назва відповідає історичній місцевості, де розташована станція. Це забезпечить чітку локальну прив'язку та унікальність назви. «Дарниця» – на «Дитячий світ»: Пропонується назвати станцію на честь універмагу «Дитячий світ», що є відомою модерністською пам’яткою. Автор вважає, що назву «Дарниця» варто перенести на майбутню станцію, яка буде розташована ближче до однойменного залізничного вокзалу. «Чернігівська» – на «Парк Кіото»: Станція знаходиться поруч із відомим парком, що є чітким орієнтиром. Нинішня назва, на думку автора, неактуальна, оскільки станція не має прямого відношення до напрямку на Чернігів. «Лісова» – на «Броварська»: Ця станція є кінцевою у напрямку на місто Бровари, то ж зміна назви, на думку автора петиції, забезпечить чітку навігацію для пасажирів, аналогічно до станції «Бориспільська». Також, вважає автор, така зміна ідеально впишеться в назву лінії «Святошинсько-Броварська». «Мінська» – на «Погоня»: Автор пропонує вшанувати білоруський народ та добровольців, які захищають Україну. Нова назва, на його думку, збереже білоруську тематику в оформленні станції, надавши їй нового, позитивного сенсу. «Погоня» – це історичний герб Великого князівства Литовського й Білорусі, вершник на коні з мечом і щитом. На думку автора петиції, таке перейменування усуває плутанину з Мінським масивом, який розтащований за 1,5-2 км західніше станції метро. «Тараса Шевченка» – на «Подільська»: Станція розташована на Подолі і її перейменування забезпечить, на думку автора, чітку географічну прив'язку. Автор петиції нагадав, що ім'я Тараса Шевченка вже увічнено в назвах багатьох інших об’єктів міста. «Червоний хутір» – на «Микільський ліс»: Нова назва відображає місцевість, яка майже повністю оточена лісом, і позбавлена радянського відтінку, зазначає автор, який помилково вважає назву «Червоний хутір» радянською. Насправді ж назва походить від кольору цегли військових казарм, що були тут розташовані у ХІХ ст. Варто зазначити, що історично цю місцевість звали саме «Червоним млинком», а довколишній ліс нині активно забудовується. «Мостицька» – на «Біличе поле»: Ця пропозиція стосується станції, що ще будується. На думку автора петиції, назва «Біличе поле» відповідатиме історичній місцевості, де вона розташована. Електродепо «Дарниця» – на «Лівобережне»: Перейменування технічного об'єкта також має на меті уникнення плутанини та спрощення логістики.

«Зважаючи на вищевикладене, закликаємо Київську міську раду підтримати цю петицію та розпочати процедуру перейменування зазначених станцій метрополітену», – пише автор петиції.

Зауважимо, що ідея про перейменування станцій метро поки не користується підтримкою киян. Петиція №13705 була опублікована 11 серпня, але за два дні зібрала лише 37 підписів із 6тис. необхідних для розгляду, що свідчить про дуже млявий збір голосів. До кінця терміну підтримки ініціативи залищилося 58 днів.

Скільки в метро елементів радянської символіки

На станції метро «Майдан Незалежності» верхню частину чеканки із зображеннями «серпу й молота» на колійних стінах планують демонтувати у 2025-му. Поки що ці елементи закрили листами з оцинкованої сталі.

Також на станції метро «Вокзальна» планують демонтувати бронзові медальйони (присвячені «дружбі народів» і «владі рад»). Зважаючи на те, що станція є пам’яткою архітектури місцевого значення й має охоронний номер, для проведення демонтажу треба попередньо отримати дозвіл. Медальйони тимчасово закрили дерев’яними щитами.

Георгіївська стрічка на станції метро «Героїв Дніпра» до фарбування фото: Віладж

Оздоблення у вигляді щитів із комуністичною символікою замаскували ще в листопаді 2023-го. А на початку січня 2024-го на колійній стіні станції метро «Героїв Дніпра» перефарбували георгіївську стрічку, яку використовують у російській пропаганді.

