Головна Київ Фото
search button user button menu button

У центрі Києва вдруге за сезон почав цвісти каштан (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва вдруге за сезон почав цвісти каштан (фото, відео)
Каштан випустив молоде листя і зацвів у вересні
фото: Ірина Міллер, glavcom.ua

Хоча повторне цвітіння може здатися красивим, це явище є шкідливим для каштанів

У центрі столиці, на вулиці Хрещатик, удруге за сезон почав цвісти каштан, що росте біля будівлі ЦУМу. Поряд із майже дозрілими плодами на його гілках з'явилися нові білі квіти, схожі на свічки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Цвітіння каштана у вересні
Цвітіння каштана у вересні
фото: Ірина Міллер, glavcom.ua

Хоча повторне цвітіння може здатися красивим, це явище є шкідливим для каштанів. Адже воно зазвичай спричинене двома основними факторами: аномально теплими осінніми температурами та ураженням каштановою міллю, яка змушує дерева передчасно скидати листя. Ці фактори порушують біологічний цикл рослини, змушуючи їх «думати», що настала весна, та стимулюючи дерево до повторного цвітіння. 

На фото можна побачити, що окрім квітів на каштані також є молоде листя
На фото можна побачити, що окрім квітів на каштані також є молоде листя
фото: Ірина Міллер, glavcom.ua
Каштан, який надумав цвісти у вересні, є доволі молодим деревом
Каштан, який надумав цвісти у вересні, є доволі молодим деревом
фото: Ірина Міллер, glavcom.ua

Зокрема, мінуюча міль виснажує дерева, змушуючи їх завчасно скидати листя. Це призводить до передчасного початку нового біоло гічного циклу та повторного цвітіння. Таким чином, дерево витрачає сили, які мало б накопичувати на зиму, що може негативно позначитися на його здоров'ї та здатності пережити морози.

Нагадаємо, глобальне потепління впливає не лише на щоденну погоду в Україні, але й на живий світ природи навколо нас. Одні види рослин і тварин зникають, інші – з’являються. Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах.

Раніше кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Теги: Хрещатик рослини Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 11 по 15 серпня 2025 року комунальники зніматимуть рекламні конструкції та вивіски
«Київреклама» анонсувала демонтаж вивісок у шести районах столиці
11 серпня, 16:37
Подружжя затримали під час отримання $135 тис
У Києві подружжя за 5,6 млн грн обіцяло «допомогти» уникнути покарання наркоконтрабандисту
14 серпня, 19:01
Відправлення з Києва та Дніпра поїздом № 220/219 заплановане на 25, 28, 30 та 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
20 серпня, 13:08
Тривога на Київщині через загрозу БпЛА тривала 22 хвилини
Тривога на Київщині через загрозу БпЛА тривала 22 хвилини
23 серпня, 10:35
Ретро-трамвай повернувся на історичний Поділ та курсуватиме з екскурсіями за маршрутом: «Контрактова площа – площа Тараса Шевченка» і в зворотному напрямку
На Поділ після реставрації повернувся ретро-трамвай (фото)
25 серпня, 08:17
Після завершення тестування мереж комунальні служби перейшли до робіт з благоустрою
«Київтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування теплових мереж
26 серпня, 08:54
У Києві впав безпілотник
У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА
27 серпня, 23:24
Керівництво столичної поліції призначило службове розслідування
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: водій загинув
29 серпня, 10:57
Лівітт заявила, що Україна та РФ не готові завершити війну самі
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву
28 серпня, 21:50

Фото

У центрі Києва вдруге за сезон почав цвісти каштан (фото, відео)
У центрі Києва вдруге за сезон почав цвісти каштан (фото, відео)
Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
Унаслідок російської атаки на Київ постраждала книгарня (фото)
Унаслідок російської атаки на Київ постраждала книгарня (фото)
До Дня Незалежності столицю прикрасили тематичні квіткові композиції (фото)
До Дня Незалежності столицю прикрасили тематичні квіткові композиції (фото)
У Києві з’явився новий арт-об’єкт «Крапля молока»
У Києві з’явився новий арт-об’єкт «Крапля молока»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
57K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
50K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
15K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
12K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua