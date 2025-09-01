У центрі Києва вдруге за сезон почав цвісти каштан (фото, відео)

Хоча повторне цвітіння може здатися красивим, це явище є шкідливим для каштанів

У центрі столиці, на вулиці Хрещатик, удруге за сезон почав цвісти каштан, що росте біля будівлі ЦУМу. Поряд із майже дозрілими плодами на його гілках з'явилися нові білі квіти, схожі на свічки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Цвітіння каштана у вересні фото: Ірина Міллер, glavcom.ua

Хоча повторне цвітіння може здатися красивим, це явище є шкідливим для каштанів. Адже воно зазвичай спричинене двома основними факторами: аномально теплими осінніми температурами та ураженням каштановою міллю, яка змушує дерева передчасно скидати листя. Ці фактори порушують біологічний цикл рослини, змушуючи їх «думати», що настала весна, та стимулюючи дерево до повторного цвітіння.

На фото можна побачити, що окрім квітів на каштані також є молоде листя фото: Ірина Міллер, glavcom.ua

Каштан, який надумав цвісти у вересні, є доволі молодим деревом фото: Ірина Міллер, glavcom.ua

Зокрема, мінуюча міль виснажує дерева, змушуючи їх завчасно скидати листя. Це призводить до передчасного початку нового біоло гічного циклу та повторного цвітіння. Таким чином, дерево витрачає сили, які мало б накопичувати на зиму, що може негативно позначитися на його здоров'ї та здатності пережити морози.

Нагадаємо, глобальне потепління впливає не лише на щоденну погоду в Україні, але й на живий світ природи навколо нас. Одні види рослин і тварин зникають, інші – з’являються. Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах.

Раніше кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.