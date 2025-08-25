Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)
У Києві триває боротьба за вільний доступ до набережної Дніпра. Сьогодні, 25 серпня, комунальні служби розпочали демонтаж паркану біля житлового комплексу River Stone, який перешкоджав вільному проходу жителів міста до водойми. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Біля житлового комплексу стоїть шість автобусів з поліцейських і комунальні працівники.
На набережну біля ЖК приїхала срецтехніка.
Нагадаємо, 21 серпня Київська міська прокуратура звернулась до Київської міської ради щодо необхідності виконання судового рішення, яким Верховний Суд припинив володіння приватного товариства гідротехнічними спорудами (набережною) на вул. Дніпровська набережна 14. Зокрема, суд зазначив, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким.
«Наразі попри рішення Верховного Суду, ухвалене за позовом Київської міської прокуратури, яким право володіння приватної структури на гідротехнічні споруди скасовано, численні паркани, що перекривають прохід до набережної, добровільно не демонтовано. Відтак прибрати їх зобов’язані відповідні столичні служби», повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
У п'ятницю, 22 серпня, столичні комунальники почали демонтувати паркан, що перекривав доступ до набережної Дніпра біля ЖК River Stone. Та не встигли працівники «Київблагоустрою» демонтувати паркан, як на його місці почав зростати новий.
