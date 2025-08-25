Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)

Біля житлового комплексу стоїть шість автобусів з поліцейських

У Києві триває боротьба за вільний доступ до набережної Дніпра. Сьогодні, 25 серпня, комунальні служби розпочали демонтаж паркану біля житлового комплексу River Stone, який перешкоджав вільному проходу жителів міста до водойми. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Комунальні служби біля ЖК River Stone фото: glavcom.ua

Біля житлового комплексу стоїть шість автобусів з поліцейських і комунальні працівники.

Автобуси поліції біля ЖК фото: glavcom.ua

Правоохоронці на набережній біля ЖК фото: glavcom.ua

На набережну біля ЖК приїхала срецтехніка.

Екскаватор комунальників на набережній біля ЖК River Stone фото: glavcom.ua

Правоохоронці на території ЖК River Stone фото: glavcom.ua

Нагадаємо, 21 серпня Київська міська прокуратура звернулась до Київської міської ради щодо необхідності виконання судового рішення, яким Верховний Суд припинив володіння приватного товариства гідротехнічними спорудами (набережною) на вул. Дніпровська набережна 14. Зокрема, суд зазначив, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким.

«Наразі попри рішення Верховного Суду, ухвалене за позовом Київської міської прокуратури, яким право володіння приватної структури на гідротехнічні споруди скасовано, численні паркани, що перекривають прохід до набережної, добровільно не демонтовано. Відтак прибрати їх зобов’язані відповідні столичні служби», повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У п'ятницю, 22 серпня, столичні комунальники почали демонтувати паркан, що перекривав доступ до набережної Дніпра біля ЖК River Stone. Та не встигли працівники «Київблагоустрою» демонтувати паркан, як на його місці почав зростати новий.