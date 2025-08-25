Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)
Правоохоронці оточили виходи х ЖК
фото: glavcom.ua

Біля житлового комплексу стоїть шість автобусів з поліцейських

У Києві триває боротьба за вільний доступ до набережної Дніпра. Сьогодні, 25 серпня, комунальні служби розпочали демонтаж паркану біля житлового комплексу River Stone, який перешкоджав вільному проходу жителів міста до водойми. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Комунальні служби біля ЖК River Stone
Комунальні служби біля ЖК River Stone
фото: glavcom.ua

Біля житлового комплексу стоїть шість автобусів з поліцейських і комунальні працівники.  

Автобуси поліції біля ЖК
Автобуси поліції біля ЖК
фото: glavcom.ua
Правоохоронці на набережній біля ЖК
Правоохоронці на набережній біля ЖК
фото: glavcom.ua

На набережну біля ЖК приїхала срецтехніка. 

Екскаватор комунальників на набережній біля ЖК River Stone
Екскаватор комунальників на набережній біля ЖК River Stone
фото: glavcom.ua
Правоохоронці на території ЖК River Stone
Правоохоронці на території ЖК River Stone
фото: glavcom.ua
Підписуйтеся на Telegram «Главкома»

Нагадаємо, 21 серпня Київська міська прокуратура звернулась до Київської міської ради щодо необхідності виконання судового рішення, яким Верховний Суд припинив володіння приватного товариства гідротехнічними спорудами (набережною) на вул. Дніпровська набережна 14. Зокрема, суд зазначив, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким.

«Наразі попри рішення Верховного Суду, ухвалене за позовом Київської міської прокуратури, яким право володіння приватної структури на гідротехнічні споруди скасовано, численні паркани, що перекривають прохід до набережної, добровільно не демонтовано.  Відтак прибрати їх зобов’язані відповідні столичні служби», повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У п'ятницю, 22 серпня, столичні комунальники почали демонтувати паркан, що перекривав доступ до набережної Дніпра біля ЖК River Stone. Та не встигли працівники «Київблагоустрою» демонтувати паркан, як на його місці почав зростати новий.

Читайте також:

Теги: Київ забудова водойма річка Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катерини Єсипчук, машиністка Київського метрополітену
Поза роботою намагається не їздити на метро: історія першої жінки-машиністки Київського метрополітену
29 липня, 19:00
Затриманий в надії на велику винагороду погодився на пропозицію від ворожої спецслужби вчиняти злочини в Україні
У Києві затримано чоловіка, який вчинив підпал на замовлення російських спецслужб
25 липня, 12:55
Мітингувальники знову прийшли на акцію з плакатами
У Маріїнському парку люди вийшли на підтримку законопроєкту про незалежність НАБУ і САП
31 липня, 11:54
Тіло вбитої власниці квартири безхатченки за 1 тис. грн винесли у сміттєвий контейнер
У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла
6 серпня, 19:45
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
14 серпня, 01:25
Траса М01 поблизу села Скибин у напрямку Києва в перші дні великої війни
У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
11 серпня, 22:00
У Києві 16-17 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 16-17 серпня
15 серпня, 14:02
Житловий комплекс бізнес-класу River Stone розташований на вулиці Дніпровська набережна
Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд
19 серпня, 13:21
Причиною обмеження руху є проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій
Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
22 серпня, 20:28

Новини

Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)
Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)
Міністр фінансів Німеччини прибув до Києва
Міністр фінансів Німеччини прибув до Києва
У Києві 25 серпня буде обмежено рух транспорту через візити іноземних делегацій
У Києві 25 серпня буде обмежено рух транспорту через візити іноземних делегацій
Трагедія на Київщині: шестирічна дитина загинула від пострілу семирічного хлопчика
Трагедія на Київщині: шестирічна дитина загинула від пострілу семирічного хлопчика
На Бориспільському шосе BMW влетіла у блокпост, на в’їзді в Київ – кілометровий затор
На Бориспільському шосе BMW влетіла у блокпост, на в’їзді в Київ – кілометровий затор
Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі
Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
70K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9927
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
9288
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
4378
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua