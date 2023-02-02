Київрада повернула у власність міста 74 га землі на Осокорках

Земельна ділянка біля озера Тягле в Дарницькому районі залишилась у володінні громади Києва

Департамент земельних ресурсів відстояв інтереси киян та остаточно повернув місту 74,4 га землі на Осокорках. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Зазначається, що ТОВ «Агрофірма Зодіак» намагалась оскаржити накази Міністерства юстиції України і Держгеокадастру про скасування права користування 74,4 га землі. Проте департамент відстояв інтереси територіальної громади Києва у судовому порядку. Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг ТОВ «Агрофірма Зодіак».

«Таким чином, земельна ділянка біля озера Тягле в Дарницькому районі залишилась у володінні громади Києва», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що на Київщині у власність держави повернули землю вартістю 200 млн грн.

Також суд повернув музею «Пирогів» землю вартістю понад 24 млн грн.