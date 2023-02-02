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Київрада повернула у власність міста 74 га землі на Осокорках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київрада повернула у власність міста 74 га землі на Осокорках
фото ілюстративне

Земельна ділянка біля озера Тягле в Дарницькому районі залишилась у володінні громади Києва

Департамент земельних ресурсів відстояв інтереси киян та остаточно повернув місту 74,4 га землі на Осокорках. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що ТОВ «Агрофірма Зодіак» намагалась оскаржити накази Міністерства юстиції України і Держгеокадастру про скасування права користування 74,4 га землі. Проте департамент відстояв інтереси територіальної громади Києва у судовому порядку. Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг ТОВ «Агрофірма Зодіак». 

«Таким чином, земельна ділянка біля озера Тягле в Дарницькому районі залишилась у володінні громади Києва», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у власність держави повернули землю вартістю 200 млн грн.

Також суд повернув музею «Пирогів» землю вартістю понад 24 млн грн.

Теги: Київ земля КМДА

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