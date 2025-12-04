Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти

Однією з новацій, включених до змін, є можливість надання матеріальної допомоги на компенсацію за придбання жіночого бронежилету

Сьогодні, 4 грудня, Київська міська рада має ухвалити важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян — Захисників та Захисниць», значно збільшивши її фінансування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Згідно з його заявою, фінансування програми планується збільшити ще майже на 800 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на розширення видів допомоги для військовослужбовців та ветеранів.

Однією з новацій, включених до змін, є можливість надання матеріальної допомоги на компенсацію за придбання жіночого бронежилету.

«Запит щодо бронежилетів ми отримали від жінок ЗСУ, – підкреслив Віталій Кличко. – Сьогодні в Збройних силах України служать понад 70 тисяч жінок. Більше 5 тисяч із них виконують бойові завдання на передовій».

Крім того, планується збільшити видатки на:

Надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам з інвалідністю внаслідок війни І групи, а також особам з інвалідністю І та ІІ груп, які отримали тяжкі поранення або каліцтва, захищаючи Україну.

Збільшення матеріальної допомоги киянам студентам-захисникам та захисницям на часткову оплату навчання у закладах вищої освіти.

Міський голова висловив впевненість, що депутати Київради підтримають цей проєкт рішення.

Нагадаємо, на минулому засіданні Київради розглядався проєкт змін до міської цільової програми «Захисник Києва», де передбачено збільшення підтримки Сил безпеки та оборони ще на 1 млрд грн. Загалом це вже 12 млрд грн від початку 2025 року.