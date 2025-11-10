У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань викрили групу шахраїв, які привласнили документи померлої людини на квартиру та хотіли переоформити житло на підставну особу, щоб перепродати за $45 тис. Серед зловмисників були і правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Повідомляється, що один із правоохоронців, перебуваючи у квартирі під час огляду місця події, викрав документи на нерухомість. Потім він передав їх своєму колезі та його знайомому. Після перевірки ділки встановили, що законних спадкоємців на майно немає, тож спробували оформити квартиру на підставну особу та перепродати її за $45 тис.

Працівники ДБР у співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили зловмисників.

«Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах (за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини фото: ДБР

Наразі слідчі ДБР встановлюють інших можливих учасників схеми, а також перевіряють можливу причетність викритих правоохоронців до інших фактів протиправної діяльності.

Раніше у Києві слідчі викрили шахрайську схему заволодіння трикімнатною квартирою в Солом’янському районі вартістю понад 2,7 млн грн. Як з’ясували правоохоронці, власницею квартири на проспекті Повітряних Сил була 51-річна самотня киянка, яка не мала спадкоємців. Після її смерті у 2023 році належне їй нерухоме майно мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

Також у Києві було викрито групу осіб, які заволоділи чотирма квартирами. Серед підозрюваних – організатор шахрайства, рієлтор, псевдоспадкоємиця та працівниця райдержадмвнвстрації. Організатор шахрайства – 50-річний мешканець Києва та троє його спільників шукали самотніх літніх людей, або ж тих, хто має борги за комунальні послуги, та пропонували їм допомогу грошима та продуктами. Серед підозрюваних чоловік, який входив у довіру до власників квартир, а потім виставляв їхню нерухомість на продаж як рієлтор, жінка, яка вдавала із себе дружину померлого власника однієї з квартир, а також вже колишня працівниця Дарницької РДА, яка допомагала приватизувати одне з помешкань.