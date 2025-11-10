Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна
фото: Державне бюро розслідувань

Один із правоохоронців, перебуваючи у квартирі померлої під час огляду місця події, викрав документи на нерухомість

Працівники Державного бюро розслідувань викрили групу шахраїв, які привласнили документи померлої людини на квартиру та хотіли переоформити житло на підставну особу, щоб перепродати за $45 тис. Серед зловмисників були і правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Повідомляється, що один із правоохоронців, перебуваючи у квартирі під час огляду місця події, викрав документи на нерухомість. Потім він передав їх своєму колезі та його знайомому. Після перевірки ділки встановили, що законних спадкоємців на майно немає, тож спробували оформити квартиру на підставну особу та перепродати її за $45 тис.

Працівники ДБР у співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили зловмисників.

«Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах (за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
фото: ДБР

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі слідчі ДБР встановлюють інших можливих учасників схеми, а також перевіряють можливу причетність викритих правоохоронців до інших фактів протиправної діяльності. 

Раніше у Києві слідчі викрили шахрайську схему заволодіння трикімнатною квартирою в Солом’янському районі вартістю понад 2,7 млн грн. Як з’ясували правоохоронці, власницею квартири на проспекті Повітряних Сил була 51-річна самотня киянка, яка не мала спадкоємців. Після її смерті у 2023 році належне їй нерухоме майно мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

Також у Києві було викрито групу осіб, які заволоділи чотирма квартирами. Серед підозрюваних – організатор шахрайства, рієлтор, псевдоспадкоємиця та працівниця райдержадмвнвстрації. Організатор шахрайства – 50-річний мешканець Києва та троє його спільників шукали самотніх літніх людей, або ж тих, хто має борги за комунальні послуги, та пропонували їм допомогу грошима та продуктами. Серед підозрюваних чоловік, який входив у довіру до власників квартир, а потім виставляв їхню нерухомість на продаж як рієлтор, жінка, яка вдавала із себе дружину померлого власника однієї з квартир, а також вже колишня працівниця Дарницької РДА, яка допомагала приватизувати одне з помешкань.

Теги: шахрайство нерухомість документи житло майно Київ поліція Державне бюро розслідувань

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні в деяких областях введено екстренні відключення світла
В Україні в деяких областях введено екстренні відключення світла
8 листопада, 01:32
У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації
Смерть мобілізованого киянина: опубліковано висновок судово-медичної експертизи
29 жовтня, 10:10
Вартість однієї плитки «Жуколаду» – 49 грн
В Україні з'явився шоколад зі справжніми личинками жуків
29 жовтня, 09:44
Внаслідок атаки на Київ загинуло дві людини (оновлено)
Внаслідок атаки на Київ загинуло дві людини (оновлено)
25 жовтня, 10:32
фото: Ольга Стефанишина
Будинок Стефанишиної в Києві зазнав ушкоджень через уламок дрона
22 жовтня, 12:37
У Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою
В одному з районів Києва виникла пожежа після удару РФ
22 жовтня, 01:33
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
15 жовтня, 18:04
Понад 800 росіян, які не підтвердили складання іспиту з латиської, мають виїхати з Латвії до 13 жовтня
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
11 жовтня, 05:46
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що ключові об’єкти енергетики, де це передбачено вимогами, мають захист
На київських ТЕЦ відсутній захист? КМДА відреагувала на скандал у мережі
10 жовтня, 17:55

Новини

У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи
У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи
Ножове поранення відвідувача розважального клубу в Києві: поліція затримала іноземця
Ножове поранення відвідувача розважального клубу в Києві: поліція затримала іноземця
З корпусу КПІ викинуто автентичні «люстри-молекули»: у чому їхня унікальність
З корпусу КПІ викинуто автентичні «люстри-молекули»: у чому їхня унікальність
Кинула немовля на п'ять днів без нагляду: що загрожує матері та у якому стані дитина зараз
Кинула немовля на п'ять днів без нагляду: що загрожує матері та у якому стані дитина зараз
Депутатка Київради, підозрювана у привласненні 300 тис. грн, постане перед судом
Депутатка Київради, підозрювана у привласненні 300 тис. грн, постане перед судом
На вулиці Сирецькій рейсовий автобус в’їхав у вантажівку (відео)
На вулиці Сирецькій рейсовий автобус в’їхав у вантажівку (відео)

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua