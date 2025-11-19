Головна Київ Новини
В Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога

Аліна Самойленко
В Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 10:26 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. Об 11:07 було оголошено відбій тривоги.

Раніше у Києві о 02:45 було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. О 07:50 пролунав відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Наразі відомо, що 32 людини постраждали внаслідок масованої ворожої атаки на Харків.

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

