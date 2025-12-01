Мовна омбудсменка відреагувала на скандал із російською мовою у дитсадку

Уповноважена із захисту державної мови наголосила на законності навчання дітей державною мовою та засудила кампанії цькування педагогів

Ситуація у дитячому садку в Білій Церкві, де вихователька висміяла трирічну дівчинку-переселенку за російську мову, викликала суспільний резонанс. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала інцидент, підкресливши, що навчання державною мовою є законним правом дитини, а цькування педагогів, які відстоюють цю норму, неприпустиме. Про це повідомляє Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Івановська відреагувала на масові публічні нападки в соцмережах на адресу мовної наставниці Ірини Савченко-Кісельової. Вона підкреслила, що навчання дітей державною мовою є законним і необхідним відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

За словами Івановської, керівники та педагоги дитячих садків відповідають за адаптацію дітей, зокрема тих, хто приїхав із зросійщених родин чи регіонів. Будь-які спроби дискредитувати громадян, які відстоюють дотримання мовного законодавства, є недопустимими і створюють небезпечний прецедент тиску на педагогів.

«Кампанія цькування Ірини Савченко-Кісельової – включно з перекручуванням її слів, персональними образами та участю проросійських блогерів – виходить за межі цивілізованої дискусії й створює небезпечний прецедент тиску на людей, що наполягають на законному праві дітей рости українцями в своїй державі. Такі кампанії дестабілізують суспільство, підживлюють наративи держави-агресора й дискредитують саме поняття громадянської позиції», – додала Івановська.

Уповноважена наголосила, що увага має бути зосереджена на реальному стані мовної роботи в закладі, а не на приватних висловлюваннях у соцмережах. Вона закликала місцеву владу та управління освітою провести перевірку, надати методичну підтримку колективу та забезпечити виконання вимог закону.

«Звертаюся до місцевих органів влади, управління освітою м. Біла Церква. Необхідно провести належну перевірку фактів, надати методичну підтримку педагогічному колективу та забезпечити безумовне виконання вимог мовного законодавства», – додала Івановська.

Івановська також звернулася до батьків дітей: їхня участь у підготовці дітей до навчання державною мовою є критично важливою. Українська держава не втручається у вашу приватну мовну сферу, однак саме від батьків залежить, чи буде дитина готовою до навчання державною мовою, переступивши поріг школи. Чи, не володіючи державною мовою, дитина не зможе якісно навчатися.

«Український дитячий садок, так само як і школа – це простір, де дитина має органічно зростати українцем: і сім’я, і педагоги мають спільно допомагати їй оволодівати мовою країни, у якій вона живе і навчається», – зазначила вона.

На думку Івановської, право вимагати дотримання мовного законодавства є нормою, а публічне цькування людей, які його відстоюють, неприпустиме в демократичному суспільстві. Мова, наголосила Івановська, – фундамент національної безпеки, а не привід для зведення рахунків з громадянами, котрі добиваються її належного статусу в освіті й інших сферах публічного життя.

