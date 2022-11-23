Київщина будує фортифікаційні споруди: перші фото

На взводних та ротних опорних пунктах встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою

Захисна конструкція сприяє ефективному нанесенню противнику вогневого ураження та безпеці особового складу

На Київщині тривають роботи з нарощування фортифікаційного обладнання районів та рубежів оборони міста Київ та Київської області за допомогою довготривалих вогневих споруд. Про це повідомляє генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Нарощення укріплень здійснюється на основних шляхах імовірного висування противника з урахуванням досвіду початку вторгнення. Так, на взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу та встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що загальна вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих із спеціального армованого бетону. Така конструкція сприяє ефективному нанесенню противнику вогневого ураження та безпеці особового складу під час виконання бойових завдань.

«Робота триває. Будь-які спроби противника захопити столицю – приречені», – додав Павлюк.

Нагадаємо, що Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю. Роботи ведуться у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.