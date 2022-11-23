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Київщина будує фортифікаційні споруди: перші фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київщина будує фортифікаційні споруди: перші фото
На взводних та ротних опорних пунктах встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою
Олександр Павлюк / Facebook

Захисна конструкція сприяє ефективному нанесенню противнику вогневого ураження та безпеці особового складу

На Київщині тривають роботи з нарощування фортифікаційного обладнання районів та рубежів оборони міста Київ та Київської області за допомогою довготривалих вогневих споруд. Про це повідомляє генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Нарощення укріплень здійснюється на основних шляхах імовірного висування противника з урахуванням досвіду початку вторгнення. Так, на взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу та встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що загальна вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих із спеціального армованого бетону. Така конструкція сприяє ефективному нанесенню противнику вогневого ураження та безпеці особового складу під час виконання бойових завдань.

«Робота триває. Будь-які спроби противника захопити столицю – приречені», – додав Павлюк.

Нагадаємо, що Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю. Роботи ведуться у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

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Теги: Україна окупанти росія війна Київщина

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