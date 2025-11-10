Київщина: графіки відключення світла 11 листопада 2025 року

Графіки відключень світла 11 листопада у Київській області

Завтра, 11 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 11 листопада

1.1 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;

1.2 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;

2.1 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 21:00;

2.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 21:00;

3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30;

4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

5.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

5.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 18:00 та з 22:30 до 24:00;

6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

6.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.

Нагадаємо, у вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.