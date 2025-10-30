Головна Київ Новини
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

На Київщині 31 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 31 жовтня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 31 жовтня

  • 1.1 черга – без світла з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 1.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 2.1 черга – без світла з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 22:00;
  • 2.2 черга – без світла з 17:00 до 22:00;
  • 3.1 черга – без світла з 13:00 до 17:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00 та з 16:00 до 17:00;
  • 4.1 черга – без світла з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:00;
  • 5.2 черга – без світла з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:00;
  • 6.1 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:00 до 18:00;
  • 6.2 черга – без світла з 13:30 до 18:00.
Нагадаємо, завтра, 31 жовтня, в усіх областях України цілодобово будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.

Як повідомлялося, Росія вкотре масовано вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зауважимо, що російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Також у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

Теги: Київщина відключення відключення світла електроенергія ДТЕК

