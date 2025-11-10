Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, через ворожі обстріли є чергові пошкодження енергооб’єктів в деяких областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.