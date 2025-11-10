Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово
У вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».
Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.
Графіки погодинних відключень діятимуть:
- із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг.
Графіки обмеження потужності діятимуть:
- із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Нагадаємо, через ворожі обстріли є чергові пошкодження енергооб’єктів в деяких областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему.
Як повідомлялося, у понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.
