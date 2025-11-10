Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, через ворожі обстріли є чергові пошкодження енергооб’єктів в деяких областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Читайте також:

Теги: електроенергія Укренерго відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакують Одесу
Росіяни атакують Одесу дронами: під ударом енергетична інфраструктура
11 жовтня, 01:29
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині
23 жовтня, 09:13
Пункти незламності покликані стати безпечними місцями для людей у складний час
Пункти незламності запрацювали у Броварах та Борисполі
10 жовтня, 20:14
Улітку електромобілі споживають 16,8 кВт/год на 100 км, а взимку 21,8 кВт/год
Електромобілі в Україні під час війни: як вони впливають на енергосистему
17 жовтня, 10:33
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
16 жовтня, 10:17
При дефіциті в системі в столиці застосовуються аварійні відключення
Енергетична криза у столиці. Начальник Київської військової адміністрації просить світ про допомогу
18 жовтня, 16:58
Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури у справі ексглави «Укренерго»
Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
29 жовтня, 18:51
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
30 жовтня, 21:11
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ
8 листопада, 07:41

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
У Запоріжжі стався вибух у лікарні: є поранений (фото)
У Запоріжжі стався вибух у лікарні: є поранений (фото)
Міндіч утік з України? Держприкордонслужба зробила заяву
Міндіч утік з України? Держприкордонслужба зробила заяву
Сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді
Сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді
У Харкові відновлено рух метро (оновлено)
У Харкові відновлено рух метро (оновлено)
Росіяни пошкодили храм на Дніпропетровщині (фото)
Росіяни пошкодили храм на Дніпропетровщині (фото)

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua