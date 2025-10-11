Головна Світ Соціум
Влада Білгорода заявила про ракетну атаку, у місті перебої зі світлом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Влада Білгорода заявила про ракетну атаку, у місті перебої зі світлом
ТЕЦ «Луч» у Білгороді
Під атакою, ймовірно, опинилася теплоелектроцентраль «Луч»

Увечері 11 жовтня влада російської Білгородської області заявила про ракетний обстріл обласного центру. Унаслідок цього там попереджають про можливі віялові відключення електрики. Як інформує «Главком», про це написав губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

Він розповів, що над Білгородом спрацювала система протиповітряної оборони, якій, мовляв, вдалося збити українські ракети.

Через падіння уламків у місті нібито загорілося сміття, а на неназваному «комерційному об’єкті» вибило вікна. Також там пошкоджено дах та фасад і два автомобілі. Крім того, є пошкодження і в населених пунктах області.

Попри заяви про збиття ракет, згодом Гладков написав, що по всій області можуть увести «короткочасні віялові відключення електроенергії».

Російський Telegram-канал Astra із посиланням на білгородські канали стверджує, що під атакою, ймовірно, опинилася теплоелектроцентраль «Луч».

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що українські сили завдають ударів по Білгородській області. Це відповідь на постійні атаки з боку Росії. 

Нагадаємо, увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання. За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Також повідомлялось, що у ніч на 7 жовтня жовтня російський Білгород атакували ракети.

