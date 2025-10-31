Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

На Київщині 1 листопада упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 1 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 1 листопада

1.1 черга – без світла з 15:00 до 18:30;

1.2 черга – живлення буде увесь день;

2.1 черга – живлення буде увесь день;

2.2 черга – живлення буде увесь день;

3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00;

3.2 черга – без світла з 18:00 до 22:00;

4.1 черга – живлення буде увесь день;

4.2 черга – живлення буде увесь день;

5.1 черга – живлення буде увесь день;

5.2 черга – живлення буде увесь день;

6.1 черга – живлення буде увесь день;

6.2 черга – живлення буде увесь день.

Нагадаємо, завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, завтра, 1 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла.