Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Завтра, 1 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключень світла на Київщині 1 листопада
- 1.1 черга – без світла з 15:00 до 18:30;
- 1.2 черга – живлення буде увесь день;
- 2.1 черга – живлення буде увесь день;
- 2.2 черга – живлення буде увесь день;
- 3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00;
- 3.2 черга – без світла з 18:00 до 22:00;
- 4.1 черга – живлення буде увесь день;
- 4.2 черга – живлення буде увесь день;
- 5.1 черга – живлення буде увесь день;
- 5.2 черга – живлення буде увесь день;
- 6.1 черга – живлення буде увесь день;
- 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Нагадаємо, завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
До слова, завтра, 1 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла.
