Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

На Київщині 1 листопада упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 1 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 1 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 15:00 до 18:30;
  • 1.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 2.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 2.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00;
  • 3.2 черга – без світла з 18:00 до 22:00;
  • 4.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 4.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Нагадаємо, завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, завтра, 1 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла.

