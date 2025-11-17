Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 18 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 18 листопада 2025 року
18 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла на Київщині 18 листопада

Завтра, 18 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 18 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 05:80 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;
  • 1.2 черга – без світла з 07:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;
  • 2.1 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;
  • 2.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;
  • 3.1 черга – без світла з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 21:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30;
  • 5.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00 та з 12:00 до 15:30;
  • 6.1 черга – без світла з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.
Нагадаємо, завтра, 18 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

