Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 18 листопада 2025 року: графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 18 листопада 2025 року: графіки
колаж: glavcom.ua

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Завтра, 18 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 4 черг. Графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує Укренерго.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Відключення світла 18 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 18 листопада 2025 року: графіки
Гендиректор «Укрпошти» розповів, який товар у відділеннях купують найбільше
Гендиректор «Укрпошти» розповів, який товар у відділеннях купують найбільше
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей
Гендиректор «Укрпошти» розповів, що не має свого житла та авто
Гендиректор «Укрпошти» розповів, що не має свого житла та авто
Олег Ляшко показав своїх найкращих друзів
Олег Ляшко показав своїх найкращих друзів
Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку
Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua