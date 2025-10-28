«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми

У кількох регіонах України вимушено запроваджені графіки погодинних відключень

Унаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України сьогодні з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг. У тих же регіонах, де діють графіки погодинних відключень, у період з 07:00 до 22:00 застосовуються також графіки обмеження потужності для промислових споживачів», – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 жовтня, станом на 6:30, воно було на 1,8% вищим, ніж в той самий час попереднього дня – у понеділок. Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Також через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок залишались знеструмленими 30 населених пунктів у Дніпропетровській області. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживлення знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.

Нагадаємо, 28 жовтня в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Як повідомлялося, через нещодавні атаки Росії на енергетичну структуру України, генератори та зарядні станції зросли в ціні. Цього жовтня в порівнянні рік до року ціни зросли на 60%. Державна податкова служба України звернулася до українських магазинів, які продають пристрої резервного живлення за підвищеними цінами, щоб ті припинили штучне підняття вартості на техніку.