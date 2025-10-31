Головна Київ Новини
search button user button menu button

Спалювання листя та рослинних залишків: влада нагадала про штрафи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Спалювання листя та рослинних залишків: влада нагадала про штрафи
Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки
фото з відкритих джерел

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено застосування адміністративних санкцій 

Спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Про це нагадують у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

Із настанням осені жителі приватних секторів столиці та околиць активно згрібають опале листя та часто спалюють його, не замислюючись над тим, якої шкоди це завдає здоров’ю людей та довкіллю.

Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

Чому не можна спалювати листя
Чому не можна спалювати листя
інфографіка: Міндовкілля

У Департаменті зазначають, що через спалювання сухої рослинності знищується верхній шар ґрунту та порушуються природні екосистемні процеси, а багаття може спричинити неконтрольоване поширення вогню. Натомість існують безпечні й ефективні способи утилізації рослинних залишків. Зокрема, компостування, під час якого органічні відходи перетворюються на природне добриво. А також мульчування – створення захисного шару з подрібненого листя або трави, що утримує вологу, оптимізує температуру ґрунту та запобігає ерозії.

Нагадаємо, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено застосування адміністративних санкцій у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 3 060 до 6 120 грн;
  • для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

За ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розмір штрафу становить від 6 120 до 30 600 грн. Якщо дії призвели до лісової пожежі або поширення її на значні площі – розмір штрафу складає від 4 590 грн до 30 600 грн.

Окрім цього, відповідно до статті 113 Кримінального кодексу України підпали можуть розглядатися як диверсії. В умовах воєнного стану вчинення таких дій може потягнути за собою позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, полтавські рятувальники опублікували кумедний ролик-попердження для любителів палити листя. Відзняли його за мотивами TikTok-тренду про Сербську леді. Це міфічна істота, яка з’являється на вулицях Белграда. Вона описана як жінка в народному вбранні, яка танцює і співає в нічний час. Деякі люди стверджують, що вона віщує смерть або нещастя. Тож у відео бабусю, яка зібралася спалити купу листя, танцями зустрічає рятувальник.

Читайте також:

Теги: Київщина Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала десять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала десять хвилин
15 жовтня, 23:11
Поліція повідомили вітчиму дитини про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства неповнолітньої)
На Київщині після самогубства 13-річної дівчини підозру отримав вітчим дитини
7 жовтня, 18:31
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
7 жовтня, 22:13
Вхід до протирадіаційного укриття у дитсадкку Дарницького району столиці
Київ зводить укриття нового типу: на Оболоні з’явилися перші протирадіаційні бункери
9 жовтня, 14:52
Суд обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
На Київщині затримано правоохоронця, який підозрюється у «кришуванні» наркобізнесу
13 жовтня, 17:07
Прийом громадян у ЦНАПі
Технічний збій зупинив роботу міграційної служби у Києві та на Київщині
15 жовтня, 11:23
Квитки, придбані на 22 та 23 жовтня, залишаються дійсними на інші дати у листопаді та грудні
Театр Лесі Українки другий день поспіль скасовує вистави через відсутність світла
23 жовтня, 13:45
Демонтаж монумента з Леніним на площі Жовтневої революції в Києві. Вересень 1991 року
Перший демократичний керівник Київради розказав, хто зніс першого Леніна у Києві ще у 1991 році
28 жовтня, 12:24
У супермаркетах продається чищений часник за ціною 500 грн за кіло
Столичні супермаркети вигадали, як продати часник втричі дорожче
28 жовтня, 18:09

Новини

Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено
Спалювання листя та рослинних залишків: влада нагадала про штрафи
Спалювання листя та рослинних залишків: влада нагадала про штрафи
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua