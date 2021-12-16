  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київщина може увійти в новий рік без бюджету

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кивська облрада досі не ухвалила бюджет на 2022 рік - Київщина може увійти в новий рік без бюджету
    Кивська облрада досі не ухвалила бюджет на 2022 рік
    фото з відкритих джерел

    Ухвалення бюджету області спотикнулося на видатках на 60 млн грн

    Київська обласна рада направила на доопрацювання проєкт бюджет області на 2022 рік. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова облради Наталія Гунько.

    «Направила до Київської обласної державної адміністрації опрацьовані разом з депутатами рекомендації, які ми сформували після двотижневого обговорення проєкту обласного бюджету на 2022 рік та обласних програм», – написала вона.

    Облрада вважає, що поданий Київською ОДА проєкт бюджету – «необґрунтований у частині здійснення видатків і включає у себе низку далеко не першочергових заходів на загальну суму 60 млн грн».

    «… Ми рекомендували КОДА врахувати наші зауваження і, у тому числі, перенаправити на капітальний ремонт та оновлення медичних закладів, закладів освіти, культури і спорту 60 млн грн. Розраховую, що представники облдержадміністрації дослухаються до пропозицій депутатів, делегованих до обласної ради мешканцями Київщини, і врахують їх при опрацюванні проєкту бюджету», – повідомила Гунько.

    Вона зазначила, що облрада готова терміново зібратися на позачергову сесію і проголосувати за справедливий і раціональний обласний бюджет-2022.

    До редакції «Главкома» потрапило листування Київської ОДА з обласною радою щодо розгляду проєкту бюджету Київщини на 2022 рік.

    Нагадаємо, 9 грудня Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік.

    2 грудня Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2022 рік.

    Теги: бюджет Київська облрада Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київщина може увійти в новий рік без бюджету