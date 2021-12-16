Київщина може увійти в новий рік без бюджету

Кивська облрада досі не ухвалила бюджет на 2022 рік

Ухвалення бюджету області спотикнулося на видатках на 60 млн грн

Київська обласна рада направила на доопрацювання проєкт бюджет області на 2022 рік. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова облради Наталія Гунько.

«Направила до Київської обласної державної адміністрації опрацьовані разом з депутатами рекомендації, які ми сформували після двотижневого обговорення проєкту обласного бюджету на 2022 рік та обласних програм», – написала вона.

Облрада вважає, що поданий Київською ОДА проєкт бюджету – «необґрунтований у частині здійснення видатків і включає у себе низку далеко не першочергових заходів на загальну суму 60 млн грн».

«… Ми рекомендували КОДА врахувати наші зауваження і, у тому числі, перенаправити на капітальний ремонт та оновлення медичних закладів, закладів освіти, культури і спорту 60 млн грн. Розраховую, що представники облдержадміністрації дослухаються до пропозицій депутатів, делегованих до обласної ради мешканцями Київщини, і врахують їх при опрацюванні проєкту бюджету», – повідомила Гунько.

Вона зазначила, що облрада готова терміново зібратися на позачергову сесію і проголосувати за справедливий і раціональний обласний бюджет-2022.

До редакції «Главкома» потрапило листування Київської ОДА з обласною радою щодо розгляду проєкту бюджету Київщини на 2022 рік.

Нагадаємо, 9 грудня Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік.

2 грудня Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2022 рік.