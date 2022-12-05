Атака на енергосистему: Вілкул повідомив про ситуацію в Кривому Розі

Вілкул закликав громадян зарядити павербанки та зробити запаси води

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в місті можливі масштабні відключення.

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«Кривий Ріг. Є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни. Шахтарі з шахт і люди з метро – виведені», – йдеться в повідомленні.

Вілкул закликав громадян зарядити павербанки та зробити запаси води. А керівників підприємств всіх форм власності – відпустити людей додому.

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Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Раніше повідомлялося, що в Київській області прогриміли вибухи.

Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

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До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.