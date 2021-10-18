Київщина в «помаранчевій» зоні. Завантаженість лікарень сягає майже 60%

Обласна влада закликає мешканців Київщини вакцинуватися

Влада Київщини закликає місцевих мешканців якнайшвидше вакцинуватися від коронавірусу. Про це 18 жовтня повідомив заступник голови Київської обласної держадміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

Київщина поки втримується в «помаранчевій» зоні, але ситуація дедалі погіршується.

Обласна влада в постійному режимі працює для захисту мешканців. «Ми розширюємо мережу лікарень для лікування хворих на Covid-19. На сьогодні це 17 лікарень на 2172 ліжка. Ще минулого тижня таких медзакладів було 13. 2045 ліжок в наших лікарнях підключено до кисню – це 94% від загальної кількості», – сказав Торкунов.

На сьогодні завантаженість ліжок складає понад 58%. Кількість хворих з кожним днем зростає. Аналогічно збільшується і рівень госпіталізації. Все більшій кількості людей із діагнозом Covid-19 потрібна медична допомога.

«Ми, зі свого боку, продовжимо розширювати мережу лікарень та забезпечення їх киснем. Але звертаємося і до вас, шановні мешканці Київщини. Не ризикуйте своїм здоров‘ям – вакцинуйтеся від коронавірусу. Для цього ми забезпечили всі можливості», – підкреслив заступник голови ОДА.

В Київській області продовжують працювати пункти щеплення та центри масової вакцинації, триває вакцинація в відділеннях «Укрпошти».

Всі жителі Київщини, які вакцинувались від коронавірусу, можуть отримати Covid-сертифікати. В тому числі це стосується людей, що вакцинувалися різними вакцинами, зазначив Торкунов.

«Це також стосується і людей, які вакцинувались за змішаною схемою, що дозволена в Україні. Наприклад, одна доза вакцини була Moderna, інша – Pfizer. Також дозволено комбінувати вакцини AstraZeneca на першу дозу та Pfizer або Moderna на другу», – уточнив заступник голови облдержадміністрації.

Також він нагадав, що 21 жовтня вступають в силу обмеження щодо користування громадським транспортом: «Кабінет міністрів передбачив посилення правил для пасажирських перевезень міжрегіонального сполучення у регіонах, де встановлено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Йдеться як про регулярні, так і про нерегулярні перевезення».

Для поїздок в іншу область країни потрібно мати при собі Covid-сертифікат, або негативний ПЛР- чи експрес-тест.

Ці вимоги не стосуються неповнолітніх пасажирів. Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на Covid-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті.