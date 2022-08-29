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Київська кільцева електричка змінить графік руху

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Київська кільцева електричка змінить графік руху
Через тимчасові зміни кожен рейс подовжиться орієнтовно на 4 хвилини
фото з відкритих джерел

Електричка змінить графік руху з 30 серпня по 9 вересня

З 30 серпня по 9 вересня під час оновлення колій Київська кільцева електричка змінить графік руху. Про це повідомили у Telegram-каналі Kyiv City Express.

Потяги, які будуть курсувати з Дарниці в напрямку станції «Святошин» з 11:57 до 14:58, прибуватимуть та відправлятимуться з платформи «Протасів Яр». Вона розташована ближче до вул. Миколи Грінченка.

Ці ж потяги, які будуть прибувати на Центральний вокзал з 12:04 до 15:04 будуть приймати пасажирів з 21-ої колії Приміського вокзалу.

На Північну платформу потяги не прийматимуть. Пасажирів попереджають, що через тимчасові зміни кожен рейс подовжиться орієнтовно на 4 хвилини.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express. 

Теги: Київ громадський транспорт

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