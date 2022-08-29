Київська кільцева електричка змінить графік руху
Електричка змінить графік руху з 30 серпня по 9 вересня
З 30 серпня по 9 вересня під час оновлення колій Київська кільцева електричка змінить графік руху. Про це повідомили у Telegram-каналі Kyiv City Express.
Потяги, які будуть курсувати з Дарниці в напрямку станції «Святошин» з 11:57 до 14:58, прибуватимуть та відправлятимуться з платформи «Протасів Яр». Вона розташована ближче до вул. Миколи Грінченка.
Ці ж потяги, які будуть прибувати на Центральний вокзал з 12:04 до 15:04 будуть приймати пасажирів з 21-ої колії Приміського вокзалу.
На Північну платформу потяги не прийматимуть. Пасажирів попереджають, що через тимчасові зміни кожен рейс подовжиться орієнтовно на 4 хвилини.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express.
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