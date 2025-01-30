Київська міська рада закликала уряд зберегти Київську фортецю

Основна частина об’єктів, розташованих на території Київської фортеці, має статус пам’яток національного значення

Київська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України та Міністерства культури та стратегічних комунікацій України з закликом вжити заходів для збереження Київської фортеці – пам’ятки архітектури національного значення.

Таке звернення було підтримано сьогодні, 30 січня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради ІХ скликання 62 депутатами.

Суб’єктами подання виступили депутати Київської міської ради: Ганна Старостенко, Вікторія Пташник, Марина Порошенко, Богдан Чорній, Борис Сікліцький та Дінара Габібуллаєва.

За словами депутатки Київської міської ради, заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, збереження Київської фортеці як пам’ятки національного значення потребує всебічних досліджень, актуалізації документації та інвентаризації всіх її об’єктів, а також чіткого визначення меж і режимів використання охоронних зон.

«Враховуючи унікальну цінність памʼятки національного значення Київська фортеця, Київська міська рада звертається до Уряду із закликом невідкладно вжити заходів для оновлення облікової документації цього історичного комплексу. Важливо якнайшвидше завершити дослідження та комплексну інвентаризацію будівель і споруд Київської фортеці, які були розпочаті Українським державним інститутом культурної спадщини та передати місту всі документи, складені за результатами проведеної роботи», – наголосила Ганна Старостенко

Депутатка зауважила, що наукове дослідження Київської фортеці залишається недостатнім, а більшість облікової документації – застаріла. Технічний стан споруд погіршується через активне будівництво житлових будинків, що змінює автентичний ландшафт і створює нові ризики руйнування.

«Збереження Київської фортеці потребує невідкладних рішень і конкретних дій. Ми маємо зробити все можливе, щоб зберегти цей унікальний комплекс для майбутніх поколінь», – додала Ганна Старостенко.

Київська фортеця – це унікальний комплекс оборонних споруд, зведених упродовж 15 століть. Вона охоплює понад 10 км² у центрі столиці, включає 25 пам’яток архітектури національного значення та є найбільшою збереженою кам’яно-земляною фортецею в Європі. Серед її складових – вали й рови Васильківського укріплення (1832–1839 рр.), розташовані в Печерському районі Києва на так званій Печерській височині, між вулицями Дмитра Дорошенка, Ігоря Брановицького та Євгена Коновальця. Вони входять до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкти національного значення.

Основна частина об’єктів, розташованих на території Київської фортеці, має статус пам’яток національного значення. До них належать такі знакові комплекси, як Госпітальне укріплення, Васильківське укріплення, Новий та Старий арсенали, Київський тюремний замок, споруди Цитаделі, Лисогірський форт. Окремі об’єкти взагалі не мають відповідної облікової документації.

Технічний стан об’єктів фортеці останнім часом значно погіршився у зв’язку з масштабним будівництвом на території комплексу. Особливих втрат зазнали земляні укріплення внаслідок перепланування навколишньої території та нівелювання автентичного ландшафту.

Нагадаємо, директорка Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» була звинувачена в розтраті бюджетних коштів під час реставрації. Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 11 липня. Розслідування встановило, що у період 2020-2021 років директорка музею уклала договори з приватною підрядною компанією для реставрації башти фортеці, яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення. Зауважується, що одним з елементів реставрації була заміна покрівельного матеріалу із загальною вартістю листів покриття в сумі 1,4 млн гривень. Водночас, у прокуратурі заявили, що за результатами проведення низки експертиз встановлено завищення вартості листів покриття удвічі.