В Ірпені тимчасово обмежено рух транспорту на одній із вулиць

22 січня 2025 року з 08:00 до 17:00 в Ірпені по вулиці В.Стуса, 56, буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів

Як пояснили у міськраді, перекриття руху необхідне для проведення запланованих будівельних робіт

Сьогодні, 22 січня, у місті Ірпінь на вулиці Василя Стуса, 56, буде тимчасово обмежено рух транспорту через проведення запланованих будівельних робіт. Про це повідомила пресслужба Ірпінської міської ради.

«22 січня 2025 року з 08:00 до 17:00 в Ірпені по вулиці В.Стуса, 56, буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

Як пояснили у міській раді, перекриття необхідне для проведення запланованих будівельних робіт.

«Перекриття пов’язано із запланованим зняттям опалубки та встановленням арматури краном для закінчення ремонту будівлі, де знаходиться денний центр Savе Ukraine»», – зазначили в Ірпінській міськраді.

Нагадаємо, т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник разом з головою Ірпінської громади Олександром Маркушиним перевірили хід відновлення пошкодженого та зруйнованого внаслідок агресії РФ у Ірпені. Вони побували на обʼєктах відбудови житлового фонду, що розташовані на Гостомельському шосе, вулицях Ярославській, Миру та Северинівській. Також т.в.о голови Київської ОДА відвідав міський стадіон «Чемпіон», який був пошкоджений через обстріли.

Раніше повідомлялося, що на Романівському мосту, що з'єднує Ірпінь із Києвом, утворилася тріщина в асфальті. За словами міськголови Ірпеня Олександра Маркушина, пошкодження дорожнього покриття трапилось через прорив водопровідної труби, яка проходить під дорогою. Ця тріщина не впливає на рух трасою та не руйнує міст, але задля безпеки тимчасово загороджена.

До слова, декілька українських компаній пропонують для туристів із Європи та США тури до знакових місць війни в Україні. Німецьке видання N-TV цю сферу називає «чорним туризмом», незважаючи на те, що послуги надають близько десять українських компаній. Найчастіше іноземців привозять до Ірпеня.