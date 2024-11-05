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В Одесі студенти підпалювали квартири: їм повідомили про підозру

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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В Одесі студенти підпалювали квартири: їм повідомили про підозру
Поліцейські викрили трьох неповнолітніх студентів у пошкодженні чужого майна
фото: Національна поліція в Одеській області

До підпалів причетні троє неповнолітніх студентів одного з фахових коледжів Одеси

 В Одесі трьох студентів підозрюють у підпалі двох квартир за гроші. Завдання вони отримали від незнайомця з інтернету. Про це повідомили в поліції Одещини.

За їхніми даними, підпали вхідних дверей у квартирах стались на вулицях Торговій та Успенській. В обох випадках обійшлось без травмованих, а полумʼя загасили до приїзду рятувальників. Правоохоронці встановили, що до підпалів причетні троє неповнолітніх студентів одного з фахових коледжів Одеси.

Слідчі зʼясували, що 17-річна дівчина у месенджері отримала пропозицію за гроші підпалити квартиру в Приморському районі. До цієї справи вона долучила двох своїх однокурсників 16 та 17 років.

Хлопці, отримавши зазначену замовником адресу, облили легкозаймистою рідиною двері квартири й підпалили, знявши це на камеру смартфона, як доказ виконаної роботи.

Поліцейські викрили трьох неповнолітніх студентів у пошкодженні чужого майна
Поліцейські викрили трьох неповнолітніх студентів у пошкодженні чужого майна
фото: Національна поліція в Одеській області

«Вже через три дні дівчина повідомила старшому з товаришів, що незнайомець з інтернету пропонує підпалити ще одну квартиру вже на вулиці Успенській. Юнак погодився, і в аналогічний спосіб самостійно підпалив двері вказаної замовником оселі. Поліцейські розшукали неповнолітніх правопорушників. Всі вони з Одеської області та мешкали в гуртожитку навчального закладу», – йдеться у повідомленні.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, за що загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. Старшому хлопцю обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Щодо дівчини та молодшого хлопця вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Підозрюваних перевірятимуть на причетність до аналогічних злочинів.

Нагадаємо, що в Одесі конфлікт посеред вулиці закінчився стріляниною. Фігурант втік, але його оперативно затримали. 

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Теги: Одеса поліція пожар

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