Поліція затримала чоловіків, які влаштували стрілянину

Громадяни поводилися агресивно, тож патрульні викликали на підмогу колег

В Києві надвечір правоохоронці затримали кількох чоловіків, які влаштували стрілянину в одному із районів столиці. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За інформацією патрульних, вони отримали повідомлення про стрілянину у Святошинському районі Києва. Заявник повідомив, що двоє чоловіків напідпитку стріляли в повітря, ймовірно, заради розваги. Він надав детальний опис порушників, тож правоохоронці розпочали пошуки.

«Оглянувши прилеглі території, ми виявили чоловіків зі зброєю. Громадяни поводилися агресивно, тож патрульні викликали на підмогу колег й затримали порушників. З собою вони мали стартовий пістолет», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські також додають, що у момент затримання чоловіків знайома одного із них спробувала сісти до службового автомобіля. Її попередили її про відповідальність за перешкоджання діям працівників поліції. Обійшлося без постраждалих.

Чоловіків доставили до відділку поліції. На них було складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадському місці напідпитку) КУпАП.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Києві підозрюваного, який під час конфлікту завдав чоловікові удар ножем у груди. Нападник намагався уникнути відповідальності, змінивши свою зовнішність: поголив бороду та волосся на голові.