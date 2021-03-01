Київські поліцейські викрили продавців фіктивних довідок про відсутність коронавірусу

Вартість фальшивого документу становила 550 грн, клієнтів зловмисники знаходили через соцмережі

Правоохоронці столиці України викрили осіб, що організували торгівлю фальшивими документами про відсутність захворювань на Covid-19. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі. Фото: Національна поліція

Зловмисники підшукували клієнтів через оголошення на одному із інтернет-сайтів. За 550 гривень замовник отримував довідку про відсутність захворювання із підробленою печаткою одного зі столичних медичних центрів. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

До Подільського управління поліції звернулось керівництво одного зі столичних медичних центрів із повідомленням про те, що невідомі, використовуючи ім’я їхньої фірми, надають підроблені медичні довідки. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження та для проведення відповідних слідчих дій залучили працівників Департаменту кіберполіції.

Під час перевірки поліцейські встановили, що порушники за допомогою месенджерів та на особистих сторінках у соціальних мережах рекламували послуги з надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби. При цьому замовники не проходили будь-яких лабораторних досліджень, а документ отримували поштою після здійснення оплати 550 гривень на «підставну» банківську картку.

Слідчі встановили, що нелегальний бізнес організувала 55-річна громадянка іншої держави та її співмешканець – 48-річний киянин. За місцем мешкання фігурантів правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили підроблені бланки та печатки з реквізитами відомої столичної фірми, мобільні телефони, на які порушники отримували замовлення, а також комп’ютерну техніку.

Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування призначено експертизи, а також вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав громадян скаржитися на лабораторії, що видають фіктивні довідки про ПЛР-тести до МОЗ та правоохоронцям. Міністр нагадав, що підробка результату тесту також є кримінальним злочином.