Київські поліцейські викрили посадовця, який обіцяв вплив на ТЦК за $10 тис

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київські поліцейські викрили посадовця, який обіцяв вплив на ТЦК за $10 тис
За даними слідства, 37-річний керівник підрозділу пробації пропонував чоловікам призивного віку «допомогу» в ухиленні від призову
фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисник переконував «клієнтів», що має вплив на співробітників районного ТЦК та посадових осіб інших державних органів

Поліцейські Києва викрили чергову корупційну схему: 37-річний керівник підрозділу пробації та його 59-річний спільник обіцяли військовозобов'язаним за $10 тисяч оформити фіктивні документи для ухилення від призову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними слідства, організатор корупційної схеми – 37-річний керівник підрозділу пробації. Він пропонував чоловікам призивного віку «допомогу» в ухиленні від призову.

«Зловмисник переконував «клієнтів», що має вплив на співробітників районного ТЦК та посадових осіб інших державних органів, які допоможуть оформити фіктивні документи. Вартість своїх «послуг» ділок оцінював від $5 тис. до $10 тис.», – повідомляють правоохоронці. 

У ході розслідування правоохоронці встановили, що посадовець мав співучасника. Ним виявився 59-річний чоловік, який супроводжував клієнтів на всіх етапах реалізації незаконної схеми.

Ділкам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
Ділкам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Організатора затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в момент отримання ним коштів від «клієнта». Під час обшуку правоохоронці вилучили в нього $7тис. неправомірної вигоди, документацію та мобільний телефон.

Слідчі повідомили посадовцю та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Cуд обрав організатору злочинної схеми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом, ділкам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що киянин за $14 тис. пропонував військовозобов’язаним допомогу в оформленні документів про постійний догляд літніх родичів. Чоловік запевняв, буцімто має зв’язки та знайомства в органах соціального захисту і ТЦК та СП, відтак без жодних проблем може оформити документи про догляд військовозобов’язаного за матір’ю. Головна умова –  щоб вона була старша за 60 років. З його слів, чи дійсно жінка потребує догляду, ніхто не перевірятиме.

