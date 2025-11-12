РФ карає рекрутерів, які не виконують план мобілізації: подробиці від ГУР

Семеро начальників рекрутингових пунктів були відправлені на фронт до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій

ГУР нагадує, що середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм

У далекосхідних регіонах РФ, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, командування кремлівської армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення окупаційних військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Відповідальних за набір військовослужбовців – переважно сержантів і офіцерів – переводять у штурмові підрозділи в разі невиконання встановлених Москвою рекрутингових планів. Зокрема, в Республіці Саха (Якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів були відправлені на фронт до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій», – наголошує розвідка.

ГУР нагадує, що середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.

«На передову відправляють рекрутерів, у зонах відповідальності яких або відсутня необхідна кількість чоловічого населення для виконання встановлених норм, або неможливо провести рекрутингову кампанію у встановлені терміни. Це свідчить про повну неусвідомленість Кремля щодо стану справ у підконтрольних регіонах та нагальну потребу в поповненні втрат», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Починаючи з наступного року, призивати росіян, які не перебувають у запасі, будуть з 1 січня по 31 грудня. Відправляти їх до місця проходження служби будуть двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня. Представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв вважає, що це потрібно для того, аби зробити контракти строковиків нескінченними.

До слова, представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв порівняв мобілізацію росіян до окупаційної армії з подіями популярного серіалу «Гра в кальмара». У ньому малозаможні люди з боргами, які хочуть заробити багато грошей, погоджуються грати в смертельні ігри, але так і не доживають до бажаного призу.