Головна Світ Політика
search button user button menu button

G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
фото з відкритих джерел

Посли G7  зазначили, що ефективна боротьба з корупцією залишається ключовою умовою для подальшого просування України до НАТО

Посли країн «Великої сімки» (G7) привітали підтримку українським керівництвом незалежного розслідування, яке проводять НАБУ та САП у справах, пов'язаних із корупцією в енергетичному секторі. Про це пише «Главком» із посиланням на головування групи послів країн G7 в Україні.

Дипломати наголосили, що співпраця та підтримка Президентом Зеленським роботи антикорупційних органів є позитивним кроком. Вони також нагадали, що ефективна боротьба з корупцією залишається ключовою умовою для подальшого просування України на шляху євроатлантичної інтеграції.

Крім того, країни G7 підтвердили, що продовжуватимуть надавати Україні підтримку, спрямовану на зміцнення її енергетичної стійкості в умовах постійних російських масованих атак.

Як повідомляв «Главком», Міндіч та Цукерман цього тижня спровокували інформаційний вибух не лише в Україні, вони стали ключовими фігурантами операції «Мідас», яка викриває масштабну корупцію у галузі енергетики під час війни. Проте дивним чином напередодні гучного викриття Національного антикорупційного бюро обоє бізнесменів «випарувалися» з країни. За попередньою інформацією, фігуранти плівок НАБУ осіли в Ізраїлі.

Відомо, що українська влада після корупційного скандалу в «Енергоатомі» розпочала перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. 

Як вважає президент України, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Зеленський разом із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

До слова, міністри енергетики країн Групи семи 31 жовтня 2025 року оприлюднили спільну заяву, в якій рішуче засудили війну Росії проти України та її руйнівний вплив на українську енергетичну систему. Країни G7 підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та європейської інтеграції України. 

Міністри G7 акцентували увагу на прямих ударах Росії по енергетичній інфраструктурі, які «продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних та економічних наслідків».

Теги: НАТО корупція в Україні Велика сімка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
12 листопада, 12:30
Операція «Мідас». Підсумки по гарячих слідах
Операція «Мідас». Підсумки по гарячих слідах
12 листопада, 11:38
Трамп та генсек НАТО проведуть закриту зустріч у Білому домі
Трамп та генсек НАТО проведуть закриту зустріч у Білому домі
21 жовтня, 23:45
Секретний ексрадник Галущенка виринув на «плівках» НАБУ
«Мы на пороге грандиозных перемен». Досьє на Рокета – ключового фігуранта плівок НАБУ Скандал
11 листопада, 15:40
Система Merops здатна виявляти та знищувати дрони за допомогою ШІ
Польща та Румунія розгортають нову систему захисту проти дронів РФ
7 листопада, 13:12
Депутат заявив, що подав в парламент про звільнення Галущенка та Гринчук «за системну корупцію та провал підготовки до захисту енергетики»
У Раді зареєстровано постанови про звільнення міністрів юстиції та енергетики
10 листопада, 17:45
Одарченка визнано винним у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма
Андрій Одарченко офіційно втратив депутатські повноваження
10 листопада, 16:09
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
11 листопада, 21:04
Обвинувачений запропонував військовому смішний «відкат»
Замість каші з м’ясом – дешевший суп. Представник фірми, яка годувала солдат, сідає в тюрму
12 листопада, 12:03

Політика

Глава МЗС Туреччини заявив, що Росії пора задуматися про мир
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росії пора задуматися про мир
Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям «востаннє»
Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям «востаннє»
Шість країн ЄС зіштовхнулися зі складною міграційною ситуацією
Шість країн ЄС зіштовхнулися зі складною міграційною ситуацією

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua