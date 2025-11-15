G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО

Посли G7 зазначили, що ефективна боротьба з корупцією залишається ключовою умовою для подальшого просування України до НАТО

Посли країн «Великої сімки» (G7) привітали підтримку українським керівництвом незалежного розслідування, яке проводять НАБУ та САП у справах, пов'язаних із корупцією в енергетичному секторі. Про це пише «Главком» із посиланням на головування групи послів країн G7 в Україні.

Дипломати наголосили, що співпраця та підтримка Президентом Зеленським роботи антикорупційних органів є позитивним кроком. Вони також нагадали, що ефективна боротьба з корупцією залишається ключовою умовою для подальшого просування України на шляху євроатлантичної інтеграції.

Крім того, країни G7 підтвердили, що продовжуватимуть надавати Україні підтримку, спрямовану на зміцнення її енергетичної стійкості в умовах постійних російських масованих атак.

Як повідомляв «Главком», Міндіч та Цукерман цього тижня спровокували інформаційний вибух не лише в Україні, вони стали ключовими фігурантами операції «Мідас», яка викриває масштабну корупцію у галузі енергетики під час війни. Проте дивним чином напередодні гучного викриття Національного антикорупційного бюро обоє бізнесменів «випарувалися» з країни. За попередньою інформацією, фігуранти плівок НАБУ осіли в Ізраїлі.

Відомо, що українська влада після корупційного скандалу в «Енергоатомі» розпочала перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики.

Як вважає президент України, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Зеленський разом із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

До слова, міністри енергетики країн Групи семи 31 жовтня 2025 року оприлюднили спільну заяву, в якій рішуче засудили війну Росії проти України та її руйнівний вплив на українську енергетичну систему. Країни G7 підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та європейської інтеграції України.

Міністри G7 акцентували увагу на прямих ударах Росії по енергетичній інфраструктурі, які «продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних та економічних наслідків».