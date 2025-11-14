Головна Країна Кримінал
Корупція у вугільній сфері: до суду направлено справу щодо ексзаступника міністра енергетики

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: НАБУ

Під час передачі третього траншу співучасників злочину викрили «на гарячому»

НАБУ і САП направили до суду справу колишнього заступника міністра енергетики, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Як встановило слідство, високопосадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу та ще двома особами висловив прохання раднику керівника іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду в розмірі $500 тис. За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого.

Водночас, як наголошує НАБУ, ішлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій.

Кошти мали передаватися п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу співучасників злочину викрили «на гарячому».

До слова, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Теги: корупція в Україні НАБУ

