Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Генпрокуратура прокоментувала інформацію про підозру Арахамії та очільнику САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генпрокуратура прокоментувала інформацію про підозру Арахамії та очільнику САП
ЗМІ повідомляли, що правоохоронці готують підозру голові фракції «Слуга народу» (ліворуч) і очільнику САП
колаж: glavcom.ua

«Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення»

Інформація про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею «державна зрада», правоохоронці мали йому вручити, не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як зазначає пресслужба Генеральної прокуратури, наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів – аналогічна.

Офіс генерального прокурора наголошує, що за наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру «ухвалюватимуться виключно у межах закону». «Закликаємо медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх «джерел», які формують хибні уявлення. Офіс генерального прокурора був і залишається поза політикою», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Українська правда» повідомляла, що начебто за наказом Офісу президента правоохоронці готують підозру голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії. Підготовка цього кроку відбувалася на тлі «заколоту» у Верховній Раді, спричиненого корупційним скандалом, у центрі якого опинився співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч.

Крім того, підозру мав отримати й керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко за операцію «Мідас».

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

До слова, Національне антикорупційне бюро викликало на допити бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, топфігурантів операції «Мідас», під час якої було викрито масштабну корупцію в енергетиці.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Офіс Генерального прокурора Давид Арахамія Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
12 листопада, 12:30
Суд повторно обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Митрополит Московської церкви Арсеній отримав нову підозру
4 листопада, 10:32
Тимошенко: Корупція на крові стала можливою через монополізацію влади та зовнішнє управління
Корупція в енергетиці: Тимошенко запропонувала владі рішення
16 листопада, 16:32
27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов отримав вирок суду
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
6 листопада, 17:48
Галущенко є колишнім міністром енергетики
НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка
10 листопада, 09:41
Показання свідка спростовані аудіозаписами розмов
Неправдиві свідчення у справі детектива НАБУ: до суду скеровано обвинувальний акт щодо свідка
10 листопада, 12:35
Операція «Мідас»: суд арештував ще одного працівника бек-офісу
Операція «Мідас»: суд арештував ще одного працівника бек-офісу
13 листопада, 07:57
Фурсенко наразі перебуває під вартою
Справа «Мідас». Апеляція ВАКС залишила Фурсенка під арештом
19 листопада, 19:59
Підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада, 11:38

Кримінал

Операція «Мідас». Чернишов оскаржив запобіжний захід
Операція «Мідас». Чернишов оскаржив запобіжний захід
Нардеп оприлюднив нові фото Міндіча і Цукермана
Нардеп оприлюднив нові фото Міндіча і Цукермана
Генпрокуратура прокоментувала інформацію про підозру Арахамії та очільнику САП
Генпрокуратура прокоментувала інформацію про підозру Арахамії та очільнику САП
У Києві 11-річна дитина викинула сусідського кота з багатоповерхівки. Поліція відреагувала
У Києві 11-річна дитина викинула сусідського кота з багатоповерхівки. Поліція відреагувала
Ексочільник Луганської ОВА, який фігурує в корупційній справі, мобілізувався
Ексочільник Луганської ОВА, який фігурує в корупційній справі, мобілізувався
На Сумщині померло немовля через недбалість батьків. Яке покарання їх чекає
На Сумщині померло немовля через недбалість батьків. Яке покарання їх чекає

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua