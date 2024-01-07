Є бібліотека та спортивна зала: Офіс омбудсмена показав умови в Київському СІЗО

У СІЗО є спортивна зала

У СІЗО перебували три жінки з дітьми та один неповнолітній

Співробітники Офісу Омбудсмана здійснили моніторинговий візит до Київського СІЗО. Відвідали слідчий ізолятор разом з експертом з правових питань проєкту «Зміцнення інституційної спроможності системи захисту прав дитини шляхом проведення моніторингу ситуації з дітьми», що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ, інформує пресслужба відомства.

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У СІЗО перебували три жінки з дітьми та один неповнолітній.

Для мам з дітьми є окрема камера з електроплитою, пароваркою, чайником, телевізором та холодильником. Малюки забезпечені необхідним одягом, харчуванням, підгузками, засобами гігієни, мають іграшки.

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Неповнолітній перебуває в камерному приміщенні, розрахованому на чотири особи. Тут є телевізор, чайник, санітарна кімната та душова.

«Створені умови для реалізації права дитини на освіту. Підліток навчається в 10-му класі в офлайн-форматі. Для дозвілля є бібліотека, спортивна зала, кімната для психологічного розвантаження», – інформує Офіс омбудсмена.

Нагадаємо, український бюджет за останні два роки заробив 21 млн грн завдяки проєкту «Платні камери в СІЗО».

Раніше Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов перебування у слідчому ізоляторі тимчасового тримання (СІЗО) чинного народного депутата Олександра Дубінського.