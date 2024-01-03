Чи закриють ще якісь станції метро на ремонт? Відповідь «Київметрополітену»

Містян запевнили, що за станом тунельних споруд ведеться постійний нагляд

Станом на зараз станцій столичного метрополітену, які потребують ремонту, немає. Про це повідомив начальник комунального підприємства «Київський Метрополітен» Віктор Брагінський у інтерв'ю «РБК».

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«Підприємство веде постійний періодичний нагляд і спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метрополітену. Особливо на тих, які побудовані у складних інженерно-геологічних та гідро-геологічних умовах», - зазначив він.

Брагінський підкреслив, що на цей час станцій, які потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає. За його словами, всі тунельні споруди метрополітену знаходяться в задовільному технічному стані, забезпечено безпеку руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів.

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«Водночас у зв’язку із фізичною зношеністю, необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик передбачається проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка Оболонсько-Теремківської лінії», - додав начальник «Київметрополітену».

Віктор Брагінський заявив, що всі станції столичного метрополітену працюють як укриття та забезпечують безпечне перебування та захист громадян у випадку оголошення повітряних тривог.

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

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Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

До слова, заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту. Рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.