На Херсонщині рибалка підірвався на ворожій міні

Чоловікові відірвало вибухом ногу

У селі Бобровий Кут Херсонської області на ворожій міні підірвався рибалка. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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За інформацією місцевої влади, 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували.

«Вчергове нагадуємо! Перебувати поблизу водойм, в лісовій зоні – украй небезпечно. Території області заміновані», – попередили в ОВА.

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Раніше в Миколаївській області легковий автомобіль з двома чоловіками, які їхали по дрова, підірвався на міні.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.