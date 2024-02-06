Київські школи можуть закритися на карантин: названо причину

Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, столична влада буде змушена рекомендувати закладам освіти працювати дистанційно

У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей

У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей. Тому в столиці можуть закрити школи. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, у столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей. Лише за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень).

«Медики закликають батьків не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл. Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, медики також закликають дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров’я», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому зазначається, що якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, столична влада буде змушена рекомендувати закладам освіти працювати дистанційно.

Раніше повідомлялося, що зареєстровано перевищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 у Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Загалом станом на зараз у пʼяти областях – Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській – середній рівень. В інших регіонах – неепідемічний рівень.

Також Київська влада відповіла, чи планується введення карантину в школах.