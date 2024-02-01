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Київська влада відповіла, чи планується введення карантину в школах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Київська влада відповіла, чи планується введення карантину в школах
Щоб попередити розповсюдження захворювань, міська влада закликає дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки
фото з відкритих джерел

Директорка Департаменту освіти і науки закликала батьків не відводити дітей з ознаками захворювання до дитсадків і шкіл

У Києві захворюваність серед дітей на грип, ГРВІ та COVID-19 зросла на понад 50%, порівняно з попереднім тижнем. Щоб запобігати стрімкому розповсюдженню інфекційних захворювань, міськрада закликає дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки. Якщо кількість хворих зростатиме, то школам і садочкам рекомендуватимуть перейти на дистанційне навчання. Про це повідомляють у КМДА.

«Дочекатися епідемії, а потім мужньо її долати – абсолютно неправильний підхід. Ціна такої позиції – здоров’я та життя, зокрема – наших дітей. Відбувається прогнозований для цієї пори року зріст захворюваності. І від кожного особисто залежить, перетвориться він на спалах або ні», – заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона закликала киян залишатися вдома, якщо у них є ознаки ГРВІ, та звернутися до лікаря для встановлення точного діагнозу.

«Залишайте свою дитину вдома, навіть якщо в неї «легкий» нежить, особливо зараз, коли через повітряні тривоги діти годинами змушені сидіти в укриттях, розповсюджуючи захворювання. Нежить може бути початком грипу або іншого респіраторно-вірусного захворювання», – додала Гінзбург.

Директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян закликала батьків не відводити дітей з ознаками захворювання до дитсадків і шкіл.

«Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи. Тому звертаюся до батьків – будьте свідомими. При перших ознаках захворювання в дитини – залиште її вдома та зверніться до лікаря. Не наражайте на небезпеку інших учасників освітнього процесу», – закликала Фіданян.

КМДА нагадує основні рекомендації, яких слід дотримуватися, щоб вберегтися від поширення інфекційних захворювань:

  • дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота;
  • уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ та тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 м;
  • термічно обробляйте продукти;
  • тровітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте;
  • захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання;
  • при проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря. Не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо лікар вбачає таку необхідність;
  • покладіть у шкільний рюкзак маску, яку дитина зможе використати, якщо доведеться перебувати в укритті з великою кількістю людей.

Раніше заступник Кличка розповів, чи планують у школах Києва запроваджувати карантин. За словами Мондриївського, за тиждень було виявлено 3216 випадків захворювання на ГРВІ серед школярів. Це менше ніж 2% від загальної кількості учнів, які наразі навчаються офлайн.

Стало відомо, що в Україні зросла захворюваність на грип, інфекціоністка дала поради хворим. За її словами, всі летальні випадки зумовлені відсутністю специфічної терапії в перші дні хвороби. 

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Теги: міськрада лікар продукти канікули навчання карантин Валентина Гінзбург дитина поради

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