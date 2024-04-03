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Названі топ-10 українських агрокомпаній із найбільшими доходами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Названі топ-10 українських агрокомпаній із найбільшими доходами
За даними індекса Опендатабота 86,57 млрд грн заробили топ-10 українських агровиробників минулоріч
фото: usm.media

Лідером топу стала компанія «Миронівська птахофабрика» з доходом 21,43 млрд грн

Лідери агроринку заробили майже 90 млрд грн протягом 2023 року, а сукупний дохід топ-10 компаній агросфери збільшився на 35%. Про це свідчать дані Опендатабот.

Як зазначаєтсья, компанії групи «Укрпромінвест» Олексія Порошенко (сина Петра Порошенка - «Главком»), МХП Юрія Косюка, групи «Кернел» Андрія Веревського отримали найбільші прибутки серед аграрних підприємств.

За даними індекса Опендатабота 86,57 млрд грн заробили топ-10 українських агровиробників минулоріч. «Це на третину більше, ніж їх заробітки у 2022 році, та майже у 1,5 рази більше, ніж до початку повномасштабної» – зауважують аналітики.

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46% сукупного доходу топу припадає на 4 компанії, які займаються розведенням свійської птиці.

Лідером топу стала компанія «Миронівська птахофабрика» з доходом 21,43 млрд грн. Це одна з трьох компаній групи МХП Юрія Косюка. Дохід цієї компанії у 2023 році збільшився у 1,5 рази порівняно з першим роком повномасштабної.

Загалом, сукупний дохід 3 компаній групи МХП склав 34,32 млрд грн – майже половина або 40% сукупного доходу лідерів агросфери.

Другу сходинку посідає «Лебединський насіннєвий завод» групи компаній LNZ Group Дмитра Кравченко. Минулоріч підприємство збільшило свій дохід на 17%. Частка цієї компанії в сукупному доході топ-10 складає 18%.

14,71 млрд грн заробили дві компанії групи Кернел минулоріч. Це на 27% більше, ніж у 2022 році. Частка їх доходу у сукупному доході топ-10 складає 17%.

Збільшивши свій дохід у 1,5 рази після перерви у рік до топу повернулась компанія Зоря Поділля групи Укрпромінвест. Загалом до Індексу лідерів агросфери потрапили 2 компанії групи Укрпромінвест, заробивши 11,35 млрд грн – 13% сукупного доходу топ-10.

До Індексу-2024 також потрапили дві нові компанії – Птахокомплекс Дніпровський, який належить Олександру та Юлії Рязановим, та компанія Західний Буг. Цим підприємствам вдалось збільшити свої заробітки на третину та на чверть відповідно.

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Хто вибув з топ-10

Натомість деякі компанії протягом другого року повномасштабної війни втратили свої позиції та вибули з Індексу. Це 3 компанії групи МХП: минулорічний лідер – Вінницька птахофабрика, яка змінила свій КВЕД та потрапила до топ-10 компаній переробної промисловості. Також Зернопродукт МХП та НВФ Урожай, дохід яких зменшився у 2023 році на 36% та 49% відповідно.

Також Індекс покинула компанія групи Vitagro – Аграрна компанія 2004, її дохід зменшився усього на 1% порівняно з 2022.

Раніше було оприлюднено рейтинг десяти банків, які отримали найбільше прибутків у 2023 році.

Теги: бізнес ФК «Агробізнес» (Волочиськ) рейтинг

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