Данія запровадила чотириденний робочий тиждень у держустановах: мета експерименту

Експеримент триватиме до кінця 2024 року і може призвести до змін у трудовій дільності

У столиці Данії Копенгагені 1 квітня стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем для працівників муніципалітету. Метою такого рішення є протидія стресу та підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи. Про це повідомляє DN.

Працівники муніципалітету, які беруть участь в експерименті, з 1 квітня працюють 4 дні на тиждень та мають три вихідні. Кількість робочих годин на день лишається незмінною.

Дослідниця трудового життя з університету Роскілле Янне Глеруп зазначає, що практикувати чотириденний робочий тиждень у Данії почали ще під час пандемії Covid-19 і це стало своєрідним трендом, який залишився в муніципалітетах Данії.

В експерименті, який триватиме протягом 2024 року, беруть участь працівники шести адміністрацій муніципалітету. Після закінчення експерименти такий графік може стати постійним.

За словами Янне Глеруп подібний досвід має бізнес-спільнота Данії протягом тривалого часу, але тепер до нього долучається і держава: «Копенгаген найбільший, але не перший. Я знаю принаймні 15-20 інших муніципалітетів, які пробують подібні моделі».

Коли в минулому році в муніципалітеті Копенгагена виникла ідея 4-денного робочого тижня, всі партії проголосували за неї. Метою, окрім протидії стресу серед працівників, є підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи.

Зазначається, що все більше громадян Данії вимагають врегулювання старих традиційних методів роботи. Адже багато людей відчувають трудове життя як дуже напружене та інтенсивне - і тому вони шукають альтернативні варіанти щодо робочого часу, аби досягти балансу.

Нагадаємо, німецькі компанії розпочали експеримент з чотириденним робочим тижнем.

Зазначається, що експерименти з чотириденним тижнем у США і Канаді показали позитивні результати – поліпшення фізичного і психічного здоров’я, а також зниження рівня вигорання. Журналісти підкреслили, що жодна з компаній, яка брала участь у експерименті, не планувала повертатися до п’ятиденного тижня.

Водночас міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер зазначив, що перехід на чотириденний робочий тиждень поставить під загрозу економічне зростання й процвітання Німеччини. Які саме німецькі компанії беруть участь в експерименті, не уточняється, однак відомо, що це компанії з різних секторів. Третина з них базується в Північному Рейні-Вестфалії, 17% – у Баден-Вюртемберзі, 16% – у Баварії, 6% – у Берліні.