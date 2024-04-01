Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Данія запровадила чотириденний робочий тиждень у держустановах: мета експерименту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Данія запровадила чотириденний робочий тиждень у держустановах: мета експерименту
Все більше громадян Данії вимагають врегулювання старих традиційних методів роботи
фото з відкритих джерел

Експеримент триватиме до кінця 2024 року і може призвести до змін у трудовій дільності

У столиці Данії Копенгагені 1 квітня стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем для працівників муніципалітету. Метою такого рішення є протидія стресу та підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи. Про це повідомляє DN.

Працівники муніципалітету, які беруть участь в експерименті, з 1 квітня працюють 4 дні на тиждень та мають три вихідні. Кількість робочих годин на день лишається незмінною. 

Дослідниця трудового життя з університету Роскілле Янне Глеруп зазначає, що практикувати чотириденний робочий тиждень у Данії почали ще під час пандемії Covid-19 і це стало своєрідним трендом, який залишився в муніципалітетах Данії.

В експерименті, який триватиме протягом 2024 року, беруть участь працівники шести адміністрацій муніципалітету. Після закінчення експерименти такий графік може стати постійним.

За словами Янне Глеруп подібний досвід має бізнес-спільнота Данії протягом тривалого часу, але тепер до нього долучається і держава: «Копенгаген найбільший, але не перший. Я знаю принаймні 15-20 інших муніципалітетів, які пробують подібні моделі».

Коли в минулому році в муніципалітеті Копенгагена виникла ідея 4-денного робочого тижня, всі партії проголосували за неї. Метою, окрім протидії стресу серед працівників, є підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи.

Зазначається, що все більше громадян Данії вимагають врегулювання старих традиційних методів роботи. Адже багато людей відчувають трудове життя як дуже напружене та інтенсивне - і тому вони шукають альтернативні варіанти щодо робочого часу, аби досягти балансу.

Нагадаємо, німецькі компанії розпочали експеримент з чотириденним робочим тижнем.

Зазначається, що експерименти з чотириденним тижнем у США і Канаді показали позитивні результати – поліпшення фізичного і психічного здоров’я, а також зниження рівня вигорання. Журналісти підкреслили, що жодна з компаній, яка брала участь у експерименті, не планувала повертатися до п’ятиденного тижня.

Водночас міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер зазначив, що перехід на чотириденний робочий тиждень поставить під загрозу економічне зростання й процвітання Німеччини. Які саме німецькі компанії беруть участь в експерименті, не уточняється, однак відомо, що це компанії з різних секторів. Третина з них базується в Північному Рейні-Вестфалії, 17% – у Баден-Вюртемберзі, 16% – у Баварії, 6% – у Берліні.

Читайте також: Чотириденний робочий тиждень: що показав найбільший у світі експеримент
Теги: вихідні бізнес Данія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Досі Трамп перемагав у кожному праймеріз з великим відривом, що дозволяє йому мати достатню кількість делегатів
Трамп переміг на праймеріз ще у трьох штатах США
3 березня, 03:00
Сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн
На третьому році війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
4 березня, 18:05
«Гарні умови складаються з трьох частин. Перше – це висока зарплата»
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
8 березня, 11:48
Мільйони підприємств у ФРН можуть бути закриті
У Німеччині мільйони підприємств, що становлять основу економіки, можуть бути закриті – Bloomberg
13 березня, 07:41
Банкір закликав людей платити податки у Миколаєві, адже там «вас цінуватимуть і поважатимуть»
Відомий банкір розказав, чому перестав платити податки у Дніпрі
15 березня, 11:22
НАЗК передає Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики інформацію у розділі «Міжнародні спонсори війни»
НАЗК припинило вести список міжнародних спонсорів війни
22 березня, 20:48
Експерти зауважують, що в майбутньому «Аерофлот» може відмовитися від бізнес-класу на більшій кількості Superjet «Росії»
Російська авіакомпанія ліквідує місця бізнес-класу: причина у відсутності нових літаків
20 березня, 19:41
Відвідування пабів залишається національною традицією британців
Британці через глобальне потепління можуть залишитись без улюбленого напою
28 березня, 23:10
Трольс Лунд Поульсен хоче допомогти Україні отримати винищувачі
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
26 березня, 08:40

Економіка

Данія запровадила чотириденний робочий тиждень у держустановах: мета експерименту
Данія запровадила чотириденний робочий тиждень у держустановах: мета експерименту
Bloomberg: Росія значно зменшить експорт дизеля через удари по НПЗ
Bloomberg: Росія значно зменшить експорт дизеля через удари по НПЗ
Вартість золота встановила новий історичний рекорд – Reuters
Вартість золота встановила новий історичний рекорд – Reuters
Чи допоможе США Європі у разі військової загрози? Голова концерну Rheinmetall дав прогноз
Чи допоможе США Європі у разі військової загрози? Голова концерну Rheinmetall дав прогноз
Турецька ліра рекордно обвалилася після перемоги опозиції на виборах
Турецька ліра рекордно обвалилася після перемоги опозиції на виборах
Елітні авто за мільйони завозять до РФ, не дивлячись на санкції: розслідування
Елітні авто за мільйони завозять до РФ, не дивлячись на санкції: розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
19K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
11K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
3559
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
3335
Розвідка повідомила, на які країни націлився Путін після виборів
3263
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

Новини

Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Сьогодні, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Сьогодні, 04:50
День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня
Сьогодні, 00:16
«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
Вчора, 14:46
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua