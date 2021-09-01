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    Київський ресторан шокував ціною на бургер за 2200 грн

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    Київський ресторан шокував ціною на бургер за 2200 грн
    Фото: Instagram jpn.hi

    Появу такого бургера одразу почали обговорювати користувачі соцмереж

    В новому київському фуд-просторі «Рейтарська Сьоркл» відкрився ресторан «Японський привіт». Меню закладу дуже широке, але «фішкою» вже став бургер з японським стейком за 2 200 гривень. Про це пише Київ.media.

    В мережі Instagram ресторану користувачі просять, аби страву можна було купувати в розстрочку.

    Бургер має назву «кацу-сандо з ваґю». Ваґю (перекладається як «японська корова») – загальна назва м’ясних порід корів, що відрізняються генетичною схильністю до інтенсивної мармуровості і високого вмісту ненасичених жирів.

    Відтак, головний інгредієнт страви – мармуровий японський яловичий стейк «найвищої класифікації А5». Щоправда, зоозахисникам страва навряд чи «зайде»:

    «… стейк найвищої класифікації А5. настільки ніжний, що буквально тане у роті. биків цієї породи у Японії вирощують в особливих умовах: роблять масаж, вмикають музику та дають саке на обід» – зазачається в описі продукту.

    Появу такого бургера одразу почали обговорювати користувачі соцмереж: деякі зізналися, що вважали цінник помилковим.

    «Кацурін, вочевидь, взагалі відірвався від реальності. У хіпстерів можуть бути гроші на псевдо-гунбао, але на вагю за 80 доларів – навряд» – йдеться в одному з найпромовистіших коментарів.

    Нагадаємо, у київському ресторані «Велюр», який належить нардепу від «Слуги народу» Миколі Тищенку, діапазон цін набагато вище, ніж у середньому київському кафе. Так, за подвійний еспресо тут требаа викласти 320 грн.

    До слова, на столичній Оболоні горів ресторан.

    Теги: Київ гроші ресторан Instagram
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    Київський ресторан шокував ціною на бургер за 2200 грн